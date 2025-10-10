İsrail ateşkesi duyurdu: Binlerce Filistinli Gazze'ye doğru yürüyor! – O anlar A Haber canlı yayınında

İsrail, bugün saat 12.00 itibarıyla ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Açıklamanın ardından bölgedeki gerilim yerini temkinli bir sessizliğe bırakırken, gözler Gazze sınırına çevrildi.

Binlerce Filistinli Gazze'ye dönüyor

Ateşkes haberinin duyulmasıyla birlikte, binlerce Filistinli Gazze'ye doğru yürüyüşe geçti. Ailelerini, evlerini ve yaşam alanlarını geride bırakmak zorunda kalan siviller, aylar süren bombardımanın ardından ilk kez evlerine dönebilmenin umudunu taşıyor.

Gazze'ye dönüş anları, A Haber canlı yayınına da yansıdı. Görüntülerde, Filistinlilerin enkazlar arasında sevinç, hüzün ve endişe dolu yürüyüşleri dikkat çekti.

Bölgeden ilk kareler umut ve yıkımı bir arada gösteriyor

Gazze sınırında çekilen ilk görüntüler, savaşın bıraktığı yıkımın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.