İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti! Yeni Başbakan kim olacak?

Kraliçe Elizabeth'in sabah saatlerinde Johnson'ı arayarak istifa etmesi yönünde telkinde bulunduğunun basına yansıdığını belirten Sali, "Johnson'ın Türkiye ile yakın ilişki içinde olduğunu biliyorduk. 3 isim var dedik. Bunlardan birisi Dominic Raab olduğunu söyleyebiliriz. Çek Cumhuriyeti'nden göçen Yahudi bir aileni çocuğu. Güçlü bir etkisi var parti içinde iş adamları tarafından desteklenen bir isim. Bir diğer isim ise Savunma Bakanlığı yapan Ben Wallace. Üçüncü isim ise, Dışişleri Bakanı Elizabeth Mary Truss. Hatta Truss istifa haberleri sonrası apar topar ülkesine dönmek üzere Endonezya'dan yola çıktı." dedi.