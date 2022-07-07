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İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti! Yeni Başbakan kim olacak?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti! Yeni Başbakan kim olacak?
07.07.2022 15:10 - Son Güncelleme: 07.07.2022 15:22

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Son dakika haberi! İngiltere'de Başbakan Johnson, bugün parti liderliği ve başbakanlıktan istifa etti. Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde yeni bir liderlik yarışı başlayacak ve parti ekim ayında yeni liderini seçecek. Dünyanın en iyi işinden ayrıldığını için hayal kırıklığı yaşadığını belirten Johnson, "Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım" dedi. Johnson'ın yerine gelecek isimle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Ön plana çıkan 3-4 isim var." dedi.

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Kraliçe Elizabeth'in sabah saatlerinde Johnson'ı arayarak istifa etmesi yönünde telkinde bulunduğunun basına yansıdığını belirten Sali, "Johnson'ın Türkiye ile yakın ilişki içinde olduğunu biliyorduk. 3 isim var dedik. Bunlardan birisi Dominic Raab olduğunu söyleyebiliriz. Çek Cumhuriyeti'nden göçen Yahudi bir aileni çocuğu. Güçlü bir etkisi var parti içinde iş adamları tarafından desteklenen bir isim. Bir diğer isim ise Savunma Bakanlığı yapan Ben Wallace. Üçüncü isim ise, Dışişleri Bakanı Elizabeth Mary Truss. Hatta Truss istifa haberleri sonrası apar topar ülkesine dönmek üzere Endonezya'dan yola çıktı." dedi.

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