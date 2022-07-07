İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti! Yeni Başbakan kim olacak?

Son dakika haberi! İngiltere'de Başbakan Johnson, bugün parti liderliği ve başbakanlıktan istifa etti. Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde yeni bir liderlik yarışı başlayacak ve parti ekim ayında yeni liderini seçecek. Dünyanın en iyi işinden ayrıldığını için hayal kırıklığı yaşadığını belirten Johnson, "Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım" dedi. Johnson'ın yerine gelecek isimle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Ön plana çıkan 3-4 isim var." dedi.