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Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 141'e yükseldi

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 141'e yükseldi
31.10.2022 10:10

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Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki asma köprünün çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Faciadaki can kaybı sayısı 141’e yükseldi. Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprü dün yerel saatle 18.30 sıralarında çöktü. Yaklaşık 400 kişinin bulunduğu tahmin edilen köprünün çökmesi sonucu can kaybı sayısının 141’e yükseldiği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 177 kişinin kurtarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

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