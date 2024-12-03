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Güney Kore halkından sıkı yönetim kararına tepki
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Güney Kore halkından sıkı yönetim kararına tepki

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 21:56

Güney Kore'de Ulusal Meclis'in etrafında toplanan vatandaşlar, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararını protesto etti. Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından binlerce kişi, karara tepki göstermek üzere Ulusal Meclis'in etrafında toplandı. Protestocular, "Sıkıyönetimi sonlandırın" ve "Yoon Suk Yeol tutuklansın" sloganları attı. Kalabalığı kontrol etmek için alanda bulunan polis, protestocuların meclis binasına girmesini engellemek amacıyla yerleşkenin çevresine tel örgüler kurdu.

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