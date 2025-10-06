PODCAST
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu istifasını! Hükümeti dün kurmuştu
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 11:18
Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Macron Lecornu'yu geçtiğimiz ay göreve atamış ve Lecornu ise daha dün hükümeti kurmuştu.
