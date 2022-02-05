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Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dünya gündeminde: Gelecek vadeden güç!

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dünya gündeminde: Gelecek vadeden güç!
05.02.2022 09:55

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş kapıya dayanmışken dünya, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini konuşuyor. Dış basında yer alan haberlerde Başkan Erdoğan'ın arabuluculuk rolü vurgulandı. Öte yandan Erdoğan'ın ülkesinin gelecek vadeden bir güç olarak rolünü savunmak amacıyla Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını ifade edildi.

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İngiliz Guardian gazetesi: Erdoğan Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuk teklif etti.

The Wall Street Journal: Erdoğan'ın ülkesinin gelecek vadeden bir güç olarak rolünü savunmak amacıyla Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını ifade etti. Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye'nin yükselen bir güç olarak rolünü öne sürerken krize bir çözüm bulma çabasının bir parçası olduğunu aktardı.

France24: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'nin arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı. Erdoğan'ın çabalarının başarıya ulaşması durumunda NATO'da ağırlığı artacak.

Fransız medyası Liberation: Erdoğan Kiev'de arabulucu olarak sahneye çıkıyor manşeti atan gazete, Türkiye'nin güç olduğundan, savunma alanında faaliyet gösteren Baykar hakkında ise "Türk devi" ifadelerine yer verdi.

Katar merkezli El Cezire: Kendi diplomatik yolunu takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zelensky ile yaptığı görüşmenin barışçıl çabaları içerdiğine dikkat çekildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında bir askeri çatışmayı önlemek istiyor.

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