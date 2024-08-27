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Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria'da Filistinlilere
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Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria'da Filistinlilere "tecavüz" tehdidi!

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 16:07   |   Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, 16:07

Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında imza attığı insanlık suçlarının ardı arkası kesilmiyor. Siyonistlerin Batı Şeria'da, Filistinlilere "SDE Teiman" gözaltı merkezini hatırlatarak, "tanrı adına tecavüz etmekle" tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail 7 Ekim'den bu yana bölgede soykırım suçu işliyor. Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk 40 binden fazla Filistinli katleden İsrail insalık suçlarına da her geçen gün bir yenisini ekliyor.

İşgalci İsrail Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ediyor

FİLİSTİNLİLERE TECAVÜZ TEHDİDİ
Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin, Batı Şeria'da, Filistinlilere SDE Teiman gözaltı merkezini hatırlatarak, "tecavüz etmekle" tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem tarafından paylaşılan videoda ve yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil şehrinin güneyindeki Vadi er-Rahim bölgesinde yaşanan olaya ilişkin bilgi verildi.

Filistin topraklarını gaspeden bir İsraillinin maske takarak, 4 Ağustos günü sabah 7 saatlerinde, 20 büyükbaş hayvanla Hirbet topluluğunun bulunduğu bölgeye geldi.

HAYVANLARINI OTLATTI
İsraillinin hayvanlarıyla birlikte, El-Harini ailesine ait arpa tarlasına girdiği ve sığırlarını bu bölgede otlatmaya başladı.

Olay yerine birkaç maskeli İsraillinin daha arabayla gelirken, bölgedeki Filistinlilerin maskeli İsraillilerden birini Şem Tov Lovski olarak teşhis ettiği belirtildi.

FİLİTİNLİ AİLEYİ KOVDULAR
El-Harini aile fertlerine hakaret eden İsraillilerden birisi, evin ve tarlanın kendilerine "Tanrı tarafından verildiğini" iddia ederek, Filistinli aileyi kendi evinden kovdu.

AHLAKSIZ SÖZLER: TANRI ADINA TECAVÜZ
Aynı İsrailli, kendisine itiraz eden El-Harini ailesine, Gazzeli esirlere yönelik işkencenin bariz adresi haline gelen Sde Teiman gözaltı merkezini hatırlatarak, İbranice "Tanrı adına tecavüz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in güneyinde, askeri üssün bir parçası olan Sde Teiman gözaltı merkezinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan Filistinliler tutuluyor.

Sık sık işkencelerle anılan Sde Teiman, 9 askerin Filistinli bir esire cinsel işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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