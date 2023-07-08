ABD’de uyuşturucu krizi akılalmaz boyutlara ulaştı! Sokaklar korku filmine döndü

ABD, ülke genelinde son yılların en büyük uyuşturucu krizi ile karşı karşıya kalmış durumda. Son yıllarda bir virüs gibi yayılan uyuşturucu salgını, ülkenin birçok kentini ele geçirdi.

BLİNKEN KORKUNÇ BİLANÇOYU AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 18 ila 49 yaş Amerikalıların bir numaralı katilinin sentetik uyuşturucular olduğunu belirterek, geçen yıl yaklaşık 110 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü söyledi. Blinken, video konferans yoluyla yapılan "Sentetik Uyuşturucu Tehditlerini Ele Alma Küresel Koalisyonu" toplantısında konuştu.

"GEÇEN YIL YAKLAŞIK 110 BİN AMERİKALI AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ"

Bölgesel ve uluslararası organizasyonların temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık 80 ülkeden üst düzey devlet görevlisinin katıldığı toplantıda, Blinken, sentetik uyuşturucuların ABD'de 18 ila 49 yaş nüfus için bir numaralı ölüm sebebi olduğunu vurguladı. Blinken, "Bu gerçek üzerinde durmaya değer; 18 ila 49 yaş Amerikalıların bir numaralı katili sentetik uyuşturucular, özellikle fentanildir. Geçen yıl yaklaşık 110 bin Amerikalı aşırı dozda uyuşturucudan öldü ve bu ölümlerin üçte ikisi sentetik opioidleri içeriyordu." dedi.

Uyuşturucunun bireylere, ailelere ve topluma etkisinin yanı sıra ekonomik zarara da neden olduğuna vurgu yapan Blinken, Kongre raporuna göre yalnızca 2020'de ABD'de uyuşturucunun yaklaşık 1,5 trilyon dolar gibi büyük bir ekonomik bedele neden olduğunun altını çizdi.

"HİÇBİR ÜLKENİN TEK BAŞINA ÇÖZEMEYECEĞİ BİR SORUNDUR"

Blinken, sadece ABD'de değil, Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarına göre dünya çapında 34 milyondan fazla insanın her yıl metamfetamin veya diğer sentetik uyarıcıları kullandığına işaret ederek, her bölgede, sentetik uyuşturucu kullanımında endişe verici bir artış yaşandığını kaydetti.

Sentetik uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin küresel sistemdeki zayıf halkaları kullanmada son derece usta olduğunu dile getiren Blinken, "Bir ülke bir geçiş yolunu kapattığında, bunlar hızla diğerine geçiyor. Dolayısıyla bu hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceği bir sorundur, bu nedenle bu küresel koalisyonu oluşturuyoruz." diye konuştu.

Blinken, koalisyon çerçevesinde uzmanlardan oluşan paneller ve çalışma grupları oluşturulacağını ifade ederek, eylüldeki BM Genel Kurulu Üst Düzey Haftası'nda koalisyon tarafları ile yüz yüze bir toplantıya da ev sahipliği yapmayı planladıkları bilgisini paylaştı.

Ülkenin yalnızca yoksul kesimi değil en zengin ve göz önünde olan bölgelerinin arka sokaklarında dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor.





O ANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI

Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığı ülkede sokaklardaki bağımlıların geldiği son durum sosyal devletten yoksun sistemin yarattığı tabloyu da ortaya koymuştu.





Özellikle metropol yaşamının ağırlıkta olduğu New York, Philadelphia ve California eyaletlerinde fentanil ve metamfetamin kullanımındaki artış korkunç boyutlara ulaştı.



AŞIRI DOZDAN ÖLÜMLER REKOR DÜZEYDE

İstatistiklere göre yalnızca fentanil maddesi nedeniyle her hafta bin 500 Amerikalı hayatını kaybediyor.

Her yıl uyuşturucu kullanımında aşırı doz sebebiyle 100 bini aşkın kişinin öldüğü ülkede, uyuşturucu bağlantılı diğer ölümler de dahil edildiğinde rakamın 300 bini aştığı tahmin ediliyor.





KAMU BİNASI ÖNÜNDE DAHİ YAPILIYOR

San Francisco kentinin kamu binalarının önünde dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor.

Uyuşturucu ile mücadelenin yürütülemediği ülkede birçok kentin ana caddelerinde açık açık ticaret yapılıyor.





UYUŞTURUCU KULLANIMI 14 YAŞA KADAR DÜŞTÜ

Uyuşturucu kullanım yaşının 14'lere kadar düştüğü ABD'de zehre ulaşım kolaylığı da kullanım artışının en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.