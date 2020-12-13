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Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı: "Dürüst bir vedayı ve kızın Leyla'yı haketmiyorsun..." Yılmaz ölüyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı:
13.12.2020 16:18
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Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı: Dürüst bir vedayı ve kızın Leyla'yı haketmiyorsun! Yüreklerin ağza geleceği Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziseverler, Yılmaz ve Züleyha'nın umut dolu kaçış sahnesini izlerken heyecanlandı. Herkesin aklınd aynı soru: Yılmaz ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu? İşte Bir Zamanlar Çukurova 77. yeni bölüm fragmanı...


Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı: Ezeli ve ebedi rakibini geride bırakan Yılmaz ölüyor mu? Yüreklerin ağza geleceği Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı, reyting rekorları kıran dizinin yine zirveyi elden bırakmayacağını gösteriyor. Diziseverler, Yılmaz ve Züleyha'nın umut dolu kaçış sahnesini izlerken heyecanlandı.

Reytingleri ile yine başarılı bir sezon geçiren ve birincilikleri kimseye bırakmayan atv dizisin Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Züleyha ve Yılmaz, sonunda çocukları alıp kaçma planlarını gerçekleştiriyor. Demir, yalnız kalıyor ama bu kaçış Yılmaz'ın da sonu olacak gibi duruyor.

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