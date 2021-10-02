Bir Zamanlar Çukurova 107 bölüm 2. fragmanı: Ali Rahmet Fekeli ölüyor

Bir Zamanlar Çukurova 107 bölüm 2. fragmanı yürek dağladı! atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda kadrosuna başarılı oyuncular İbrahim Çelikkol ile Erkan Bektaş'ı dahil eden dizi, yayınlanan 106. bölümüyle nefes kesti. Soluksuz izlenen bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana " Bu dünyadan bir Ali Rahmet Fekeli geçti. Çukurova Fekeli Ağasız kaldı, Çukurova babasız kaldı. Hepimizin başı sağolsun...'’ sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 2. fragmanı...