SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 14:59 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 14:59

Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm 2. fragmanı: "Cezayir'i öldür, bu hikaye bitsin!"

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Cezayir'i öldür, bu hikaye bitsin!" sözleri damga vurdu.

Erman, sağ kolu Tazıyev'i kurtarmak yerine yurt dışına kaçmaya çalışır ancak Cezayir ve Gardaşov'un elinden kaçamaz. Cezayir ve Gardaşov ezeli düşmanlarını ortadan kaldırmayı başarır. Fakat olaylar durulmaz. Erman'ın da ölümüyle Cezayir'in ölmesini isteyenlerin sayısı giderek artar. Vedat, Amerika'nın gözünde değerini arttırabilmek için Cezayir'i öldürmeye kararlıdır. Bunun için Berfin'i kullanarak Cezayir'e tuzak kurar. Gardaşov ile birlikteyken gerçekleşen bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Cezayir için asıl yıkıcı olan ise hiç beklemediği bir ihanettir. Cancal Ağa'nın karısı Leyla'yı öldürtmek için saldırı planlayan kişi olduğunu öğrenir. Ortaya çıkan bu gerçekler tüm dengeleri değiştirir.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı yayınlandı! "Erman öldü, kavga bitti mi? Tabii ki durmayacaklar!"
15.12.2023Cuma
Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm 2.fragmanı yayınlandı! "Ben bu işi ya Gardaşov'la yaparım ya da Gardaşov'la yaparım!"
11.12.2023Pazartesi
Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölüm fragmanı: "Salı günü cenazenizde görüşürüz!"
25.11.2023Cumartesi
Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm 2. fragmanı: "Bakalım sizin ederiniz ne kadarmış, görelim!"
20.11.2023Pazartesi
Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm fragmanı: "Madem hısmım olmadınız, hasmım da olmayın!"
17.11.2023Cuma
Bunlar da Var
SON DAKİKA I İstanbul’da deprem mi oldu? | 17 Aralık SON DEPREMLER LİSTESİ 📌 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler canlı takip ekranı! 04:47
SON DAKİKA I İstanbul'da deprem mi oldu? | AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 17 Aralık 2023...
18.12.2023Pazartesi
SON DAKİKA I Gümüşhane’de 4.3 büyüklüğünde deprem I 18 Aralık SON DEPREMLER LİSTESİ 📌 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler canlı takip ekranı! 00:30
Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!
18.12.2023Pazartesi
Altın Kafes’in Nalan Beyoğlu’su Ebru Cündübeyoğlu’nun ev haline bakın! Gören hayran kaldı: Her detayı zevkle döşenmiş... 00:23
Ebru Cündübeyoğlu’nun ev haline bakın!
18.12.2023Pazartesi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı 07:26
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
18.12.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA