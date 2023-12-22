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Haberler Aldatmak Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 10:47 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 10:49

Aldatmak 51. bölüm fragmanı yayınlandı: "Aşireti kışkırtmaya çalışıyor resmen!

Başrollerinde Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal ve Vahide Perçin’in yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fragmana "Aşireti kışkırtmaya çalışıyor resmen! Oylum'un üstüne salmaya çalışıyor!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 51. bölüm fragmanı...

Hayatına aldığı insanlar tarafından sık sık yaralanan Güzide sonunda iyi bir haber alır. Güzide ile ilişkisini onarmaya çalışan Sezai ise endişe verici haberlerle yüzleşir. Sezai yeni bir bilginin ışığında kızının gerçek yüzünü görmeye başlar. Azra'yla şiddetli bir yüzleşme yaşayan İpek, kendine daha güçlü bir yandaş bulur.

Ozan babasıyla ilgili yeni bir keşifte bulunur. Tarık'ın bir hamlesi Yeşim ile ilişkisindeki güç dengelerini değiştirir. Dicleli ailesinin geçmişinden bir yüz tekrar ortaya çıkınca onu göndermek Mualla'ya kalır. Kahraman'ın Oylum'a duyduğu aşk beklenmedik bir yakını tarafından desteklenir. Bu sırada sırrını saklamakta gittikçe zorlanan Oylum, sevdiklerinin tavsiyelerine uyarak kalbinin sesini dinlemekten vazgeçer. Selin, Tolga'yı bir kez daha kaybetmekle yüzleşince büyük bir karar alır. Aklı sadece Oylum'da olan Tolga'yı ise yeni bir hayal kırıklığı beklemektedir.

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