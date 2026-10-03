Uluslar Ligi dev bir maça sahne olacak. Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Sven Jablonski'nin yöneteceği zorlu randevu 19.00'dan itibaren A Spor ekranlarında yayınlanacak. ASpor CANLI YAYIN CANLI İZLE Hırvatistan - İngiltere maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İki takım hazırlık maçları hariç bugüne kadar 10 resmi karşılaşmada mücadele etti. (Fotoğraf: AFP) Hırvatistan ile İngiltere bugüne kadar hazırlık maçları hariç 10 resmi karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde İngiltere 6, Hırvatistan 3 galibiyet aldı, 1 maç ise beraberlikle sona erdi. İngiltere bu karşılaşmalarda 23 gol atarken Hırvatistan 14 kez fileleri havalandırdı. SON RESMİ MAÇI İNGİLTERE KAZANDI İki takım arasındaki son resmi karşılaşma 17 Haziran 2026'da oynandı. İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek rekabetteki son randevudan galibiyetle ayrıldı. İki ülke 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da karşı karşıya gelmiş, İngiltere mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.