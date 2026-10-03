Uluslar Ligi'nde kritik maç! Hırvatistan - İngiltere A Spor CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. İki takım da 3 puanda. Son yıllardaki resmi maçlarında İngilizler üstünlük kurarken, Hırvatistan da rakibine özellikle büyük turnuvalarda önemli sonuçlarla karşılık verdi. A Spor'dan canlı yayınlanacak Hırvatistan-İngiltere mücadelesini takvim.com.tr üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.
Uluslar Ligi dev bir maça sahne olacak. Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Sven Jablonski'nin yöneteceği zorlu randevu 19.00'dan itibaren A Spor ekranlarında yayınlanacak.
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Hırvatistan - İngiltere maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Hırvatistan ile İngiltere bugüne kadar hazırlık maçları hariç 10 resmi karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde İngiltere 6, Hırvatistan 3 galibiyet aldı, 1 maç ise beraberlikle sona erdi. İngiltere bu karşılaşmalarda 23 gol atarken Hırvatistan 14 kez fileleri havalandırdı.
SON RESMİ MAÇI İNGİLTERE KAZANDI
İki takım arasındaki son resmi karşılaşma 17 Haziran 2026'da oynandı. İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek rekabetteki son randevudan galibiyetle ayrıldı. İki ülke 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da karşı karşıya gelmiş, İngiltere mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.
ULUSLAR LİGİ'NDE 2018'DEN İKİ MAÇ
Hırvatistan ile İngiltere, Uluslar Ligi'nde daha önce 2018 yılında iki kez karşılaştı. Hırvatistan'da oynanan ilk mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. İngiltere'deki rövanşta ise ev sahibi ekip 2-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
HIRVATİSTAN'DAN İNGİLTERE'YE DÜNYA KUPASI DARBESİ
Rekabette Hırvatistan'ın unutulmaz galibiyetlerinden biri 2018 Dünya Kupası'nda geldi. Hırvatistan, İngiltere'yi uzatmalar sonunda 2-1 mağlup etti. İki takımın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerindeki karşılaşmalarında da farklı skorlar ortaya çıktı. İngiltere 2009'da 5-1, 2008'de ise 4-1 kazanırken Hırvatistan 2006'da rakibini 2-0 mağlup etti.
HIRVATİSTAN 1 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Çekya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci karşılaşmada İspanya'ya konuk olan Hırvatlar, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Hırvatistan, İngiltere karşılaşmasının ardından 6 Ekim'de sahasında İspanya ile mücadele edecek. Kasım ayında ise 12 Kasım'da İngiltere deplasmanına çıkacak, 15 Kasım'da Çekya'yı konuk edecek.
İNGİLTERE ÇEKYA DEPLASMANINDA KAZANDI
İngiltere ise Uluslar Ligi'ne İspanya karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle başladı. İngilizler ikinci haftada Çekya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerek ilk 3 puanını aldı. İngiltere, Hırvatistan maçının ardından 6 Ekim'de Çekya'yı ağırlayacak. 12 Kasım'da Hırvatistan'ı konuk edecek olan İngilizler, grup aşamasındaki son maçında 15 Kasım'da İspanya deplasmanına gidecek.
HIRVATİSTAN
Kaleciler: Dominik Livakovic, Ivor Pandur, Dominik Kotarski.
Savunma: Josip Stanisic, Ivan Smolcic, Josko Gvardiol, Luka Vuskovic, Josip Sutalo.
Orta saha: Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Petar Sucic, Kristijan Jakic, Luka Sucic, Josip Misic.
Forvet: Franjo Ivanovic, Andrej Kramaric, Petar Musa, Marco Pasalic, Igor Matanovic.
İNGİLTERE
Kaleciler: Jordan Pickford, James Trafford, Jason Steele.
Savunma: Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Ezri Konsa, Marc Guehi, Trevoh Chalobah, Jarrad Branthwaite, Jarell Quansah.
Orta saha: Alex Scott, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, James Garner, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze.
Forvet: Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon, Rio Ngumoha, Morgan Rogers, Dominic Calvert-Lewin.