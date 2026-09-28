İsveç'in üçüncü golü ise 72. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi. Patrik Walemark'ın asistinde fileleri havalandıran yıldız golcü, farkı ikiye çıkardı: 3-1. Kalan bölümde skor değişmedi ve İsveç, Polonya karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı. İsveç , henüz 8. dakikada Benjamin Nygren'in golüyle 1-0 öne geçti. Nygren'in golünde asisti Victor Lindelöf yaptı. Polonya ise ilk yarının son bölümünde beraberliği yakaladı.

Graham Potter yönetimindeki İsveç, gruptaki ilk maçını 2-1 kazanarak 3 puanla başladı.

İSVEÇ İKİDE İKİ PEŞİNDE

Graham Potter yönetimindeki İsveç, Romanya galibiyetinin ardından Polonya karşısında da kazanarak gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor. İsveç'in ilk maçtaki 2-1'lik galibiyeti, sarı-lacivertlilere hem moral hem de liderlik getirdi. Ev sahibi ekip, Strawberry Arena'daki taraftar desteğini de arkasına alarak 6 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

POLONYA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya ise Uluslar Ligi'ne Bosna Hersek karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle başladı. İlk maçında kalesini gole kapatan ancak hücumda istediğini bulamayan Polonya, İsveç deplasmanında turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.