Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı. İsveç, henüz 8. dakikada Benjamin Nygren'in golüyle 1-0 öne geçti. Nygren'in golünde asisti Victor Lindelöf yaptı. Polonya ise ilk yarının son bölümünde beraberliği yakaladı.
POLONYA DEVRE BİTMEDEN EŞİTLEDİ
Konuk ekip, 43. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Nicola Zalewski, Szymanski'nin golünde asisti yapan isim oldu.
İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
AYARI SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçirmek için baskısını artıran İsveç, aradığı golü 63. dakikada buldu. Sebastian Nanasi'nin pasında Yasin Abbas Ayari, topu ağlara göndererek İsveç'i 2-1 öne geçirdi.
GYÖKERES NOKTAYI KOYDU
İsveç'in üçüncü golü ise 72. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi. Patrik Walemark'ın asistinde fileleri havalandıran yıldız golcü, farkı ikiye çıkardı: 3-1. Kalan bölümde skor değişmedi ve İsveç, Polonya karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Graham Potter yönetimindeki İsveç, gruptaki ilk maçını 2-1 kazanarak 3 puanla başladı.
İSVEÇ İKİDE İKİ PEŞİNDE
Graham Potter yönetimindeki İsveç, Romanya galibiyetinin ardından Polonya karşısında da kazanarak gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor. İsveç'in ilk maçtaki 2-1'lik galibiyeti, sarı-lacivertlilere hem moral hem de liderlik getirdi. Ev sahibi ekip, Strawberry Arena'daki taraftar desteğini de arkasına alarak 6 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
POLONYA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya ise Uluslar Ligi'ne Bosna Hersek karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle başladı. İlk maçında kalesini gole kapatan ancak hücumda istediğini bulamayan Polonya, İsveç deplasmanında turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldı.
RESMİ MAÇLARDA İSVEÇ ÜSTÜN
İsveç ile Polonya arasındaki rekabette hazırlık karşılaşmaları dışarıda bırakıldığında iki ülke bugüne kadar 10 resmi maçta karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerin 8'ini İsveç, 2'sini Polonya kazandı. İki takım arasındaki resmi karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı. İsveç rakibine karşı 18 gol kaydederken Polonya 8 kez fileleri havalandırdı.