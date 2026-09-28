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4 gollü randevuda yıldızlar sahne aldı! İsveç'ten 2'de 2!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İsveç, Strawberry Arena'da konuk ettiği Polonya'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Benjamin Nygren, Yasin Abbas Ayari ve Viktor Gyökeres kaydetti. İşte A Para'dan canlı yayınlanan maçta atılan goller...

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2026 , 21:41 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2026 , 00:09
4 gollü randevuda yıldızlar sahne aldı! İsveç’ten 2’de 2!

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Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı. İsveç, henüz 8. dakikada Benjamin Nygren'in golüyle 1-0 öne geçti. Nygren'in golünde asisti Victor Lindelöf yaptı. Polonya ise ilk yarının son bölümünde beraberliği yakaladı.

POLONYA DEVRE BİTMEDEN EŞİTLEDİ

Konuk ekip, 43. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Nicola Zalewski, Szymanski'nin golünde asisti yapan isim oldu.
İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

AYARI SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçirmek için baskısını artıran İsveç, aradığı golü 63. dakikada buldu. Sebastian Nanasi'nin pasında Yasin Abbas Ayari, topu ağlara göndererek İsveç'i 2-1 öne geçirdi.

GYÖKERES NOKTAYI KOYDU

İsveç'in üçüncü golü ise 72. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi. Patrik Walemark'ın asistinde fileleri havalandıran yıldız golcü, farkı ikiye çıkardı: 3-1. Kalan bölümde skor değişmedi ve İsveç, Polonya karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Video Oynatma İkonu İsveç Nygren ile öne geçti: 1-0!
Video Oynatma İkonu Szymanski attı skor 1-1 oldu!
Video Oynatma İkonu Yasin Ayari attı İsveç öne geçti: 2-1!
Video Oynatma İkonu Gyökeres attı İsveç farkı açtı: 3-1!

Graham Potter yönetimindeki İsveç, gruptaki ilk maçını 2-1 kazanarak 3 puanla başladı.Graham Potter yönetimindeki İsveç, gruptaki ilk maçını 2-1 kazanarak 3 puanla başladı.

İSVEÇ İKİDE İKİ PEŞİNDE
Graham Potter yönetimindeki İsveç, Romanya galibiyetinin ardından Polonya karşısında da kazanarak gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor. İsveç'in ilk maçtaki 2-1'lik galibiyeti, sarı-lacivertlilere hem moral hem de liderlik getirdi. Ev sahibi ekip, Strawberry Arena'daki taraftar desteğini de arkasına alarak 6 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

POLONYA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya ise Uluslar Ligi'ne Bosna Hersek karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle başladı. İlk maçında kalesini gole kapatan ancak hücumda istediğini bulamayan Polonya, İsveç deplasmanında turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldı.Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldı.

RESMİ MAÇLARDA İSVEÇ ÜSTÜN
İsveç ile Polonya arasındaki rekabette hazırlık karşılaşmaları dışarıda bırakıldığında iki ülke bugüne kadar 10 resmi maçta karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerin 8'ini İsveç, 2'sini Polonya kazandı. İki takım arasındaki resmi karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı. İsveç rakibine karşı 18 gol kaydederken Polonya 8 kez fileleri havalandırdı.

İsveç, Polonya karşısında galip gelerek grupta ikide iki yapmayı hedefliyor.İsveç, Polonya karşısında galip gelerek grupta ikide iki yapmayı hedefliyor.

SON RANDEVUDA 5 GOL ÇIKTI
İki takım son olarak 31 Mart 2026'da Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde karşı karşıya geldi. İsveç, sahasında oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Bir önceki randevuda ise Polonya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde İsveç'i 2-0 mağlup etmişti.

İSVEÇ SON DÖNEMDE ÜSTÜN
İki ülke arasındaki son 5 resmi karşılaşmanın 4'ünü İsveç kazandı.
İsveç; 2026'da 3-2, EURO 2020'de 3-2, 2003'te deplasmanda 2-0 ve yine 2003'te sahasında 3-0 galip geldi. Polonya'nın bu süreçteki tek zaferi 2022'deki 2-0'lık karşılaşma oldu.

Polonya, zorlu İsveç deplasmanında organizasyondaki ilk galibiyetinin peşinde.Polonya, zorlu İsveç deplasmanında organizasyondaki ilk galibiyetinin peşinde.

İSVEÇ'İN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İlk iki haftanın ardından İsveç, gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de Bosna Hersek deplasmanına çıkacak. Graham Potter'ın ekibi daha sonra 5 Ekim'de Romanya'ya konuk olacak. Kasım ayındaki milli arada ise 14 Kasım'da Bosna Hersek'i ağırlayacak, grup aşamasını 17 Kasım'da Polonya deplasmanında tamamlayacak.

POLONYA'NIN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Polonya ise ikinci haftadaki İsveç deplasmanının ardından 2 Ekim'de Romanya'yı konuk edecek. Jan Urban'ın öğrencileri 5 Ekim'de Bosna Hersek deplasmanına çıkacak. Polonya, kasım ayında 14 Kasım'da Romanya'ya konuk olacak, grubun son maçında ise 17 Kasım'da İsveç'i ağırlayacak.

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