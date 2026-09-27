Abdullah Ercan, "Hücumda daha üretken olursak İtalya'yı yeneriz " ifadesini kullandı. Serkan Korkmaz, "İtalya maçı için fazlasıyla umutlandık" derken, Ulaş Özdemir ise "Milli takım sahada gösterdiği gücüyle geleceğe dair umut veren bir tablo çizdi" yorumunu yaptı. İşte detaylar:

ONUR ÖZKAN - SANTRFOR BULMALIYIZ

Evet Dünya Kupası'nda Montella ve futbolculara çok kızdık. Ancak bunu geride bırakmamız lazım. Fransa önündeki futbol ve mücadele, beyaz bir sayfa açtığımızın göstergesi.

Uluslar Ligi tabii ki çok önemli ancak bizim asıl hedefimiz Euro 2028 finalleri olmalı. Montella artık elemelere dair bazı temeller atmak zorunda. Mutlaka ve mutlaka santrfor sorununu çözmemiz lazım. Gerekirse ülke çapında bir seferberlik ilan edilmeli.

ABDULLAH ERCAN - HÜCUMU DA ÇÖZERSEK...

Milli takım, zorlu Fransa karşısında eksiklerine rağmen ışık verdi... Savunmada iyi bir görüntü ortaya koyan Ay- Yıldızlılar, hücumda ise üretkenlik ve bireysel kalite konusunda sıkıntı yaşadı. Özellikle santrfor eksikliği kendisini gösterdi.

Vincenzo Montella'nın bu sorunlara çözüm bulması halinde İtalya önünde kazanan bir Milli Takım izleyebiliriz. Bursa'daki maç bu süreçte önemli bir kırılma noktası olabilir.

ULAŞ ÖZDEMİR - BU MÜCADELE ÇOK ÖNEMLİ

Milli takımımız, Fransa'ya kaybetse de A Ligi seviyesinde rekabet edebileceğini gösterdi. Doğru plan önemliydi ancak bu seviyede bulduğunuz fırsatları gole çevirmek zorundasınız. Türkiye'nin verdiği çok mücadele önemliydi gerçekten. Uluslar Ligi'nde doğru oyun ve hücumdaki kalite artarsa daha iddialı bir görüntü ortaya koyabiliriz... A Milli Takım , sahada gösterdiği gücüyle geleceğe dair umut veren bir tablo çizdi.

SERKAN KORKMAZ - İTALYA MAÇINI KAZANMALIYIZ

Uluslar Ligi'ne minnettarım. Benim gibi pek çok futbolsevere "gereksiz" ve "sası" gelen hazırlık maçlarından kurtardığı için. Dünya Kupası travmasından çıkmak için Fransa gibi "özel" bir takımla oynayıp mağlup olmak, garip bir rakiple kapışıp yenmekten bin kat iyidir. Güldük, eğlendik, Arda'yla gururlandık ve Montella'ya bir miktar daha kredi tanıdık. Şimdi İtalyan hocamızın memleketi İtalya'yı yenmeliyiz.