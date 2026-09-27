Kadroya dahil edilmeyen 10 futbolcuyla ilgili soruyu yanıtlayan Mancini, söz konusu tercihin önceden planlandığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bu 10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak." dedi.

"TARAFTARLAR MUTSUZ OLABİLİR"

İtalya'nın aldığı sonuçların ardından taraftarların gösterdiği tepkilere de değinen Mancini, mevcut tabloyu değiştirmek istediklerini dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı, "Taraftarlar mutsuz olabilir, bunları anlıyorum ama bunları değiştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR TAKIM"

A Milli Takımımızın gücüne dikkat çeken Roberto Mancini, Vincenzo Montella'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'nin gelişim gösterdiğini söyledi.

Mancini, "Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmedi. Çok iyi oyuncuları var. Montella takımı daha da iyileştirdi ve kaliteli bir takım haline getirdi." dedi.

Yarınki karşılaşmada nasıl bir oyun ortaya koyacaklarına ilişkin de konuşan deneyimli teknik adam, "Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın göreceğiz. Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Yarın iyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Biz çok değişik bir taktikle maça çıkmayacağız. Çok farklılık göremeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.