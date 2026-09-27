Uluslar Ligi’nde 5 dakikada 2 gol! Litvanya ile Azerbaycan yenişemedi

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golünü bulmak için mücadele etti. Litvanya Teknik Direktörü Edgaras Jankauskas, 57. dakikada Vykintas Slivka'nın yerine Domantas Sluta'yı oyuna aldı. 66. dakikada Adrianas Liucknas yerini Motejus Burba'ya bırakırken 77. dakikada Artur Dolznikov'un yerine Eligijus Jankauskas, Armandas Kucys'in yerine ise Ignas Vencus sahaya çıktı.

UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup'un ikinci haftasında Litvanya , sahasında Azerbaycan 'ı konuk etti. Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelede ikinci devrede gol sesi çıkmadı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Litvanya ile Azerbaycan 1-1 berabere kaldı

Azerbaycan Teknik Direktörü Aykhan Abbasov ise 46. dakikada Emil Safarov'un yerine Rufat Abdullazade'yi oyuna sürdü. Konuk ekipte 60. dakikada Musa Gurbanli ve Tural Bayramov, 87. dakikada Vusal Iskandarli, 90. dakikada ise Celal Huseynov mücadeleye dahil oldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

Litvanya, karşılaşmayı yüzde 51 topla oynama oranıyla tamamlarken Azerbaycan yüzde 49'da kaldı. Ev sahibi ekip 9 şutun 3'ünde isabet bulurken Azerbaycan 9 şutta 4 kez kaleyi tuttu. Litvanya 323 başarılı pasla oynadı ve yüzde 75 pas isabeti yakaladı. Konuk ekip ise 311 başarılı pas ve yüzde 74 pas isabetiyle karşılaşmayı tamamladı.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Mücadeleyi Kıbrıs Futbol Federasyonundan Menelaos Antoniou yönetirken yardımcılıklarını Pavlos Georgiou ve Erakis Komodromos üstlendi.

MAÇTA KART GÖREN FUTBOLCULAR

Litvanya'da Gvidas Gineitis 52. dakikada sarı kart gördü. Azerbaycan'da ise Ramil Mammadov 27. dakikada, Tellur Mutallimov 39. dakikada ve Aleksey Isaev 56. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.