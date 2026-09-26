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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un ilk haftasında İzlanda, sahasında Estonya'yı ağırladı. İlk yarıyı Andri Guojohnsen'in golüyle üstün tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Maksim Paskotsi'nin golüne engel olamadı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İZLANDA İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI Karşılaşmanın ilk bölümünde rakip kalede etkili olan İzlanda, aradığı golü 45. dakikada buldu. Hakon Haraldsson'un asistinde Andri Guojohnsen, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına üstün gitti.

İzlanda ile Estonya, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya geldi. ESTONYA İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Estonya, 64. dakikada skoru eşitledi. Rasmus Peetson'un asistinde Maksim Paskotsi, İzlanda filelerini havalandırarak durumu 1-1'e getirdi. Kalan bölümde iki takımın da gol girişimleri sonuç vermedi ve mücadele beraberlikle sona erdi.