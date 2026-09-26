UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un ilk haftasında Bulgaristan, sahasında Lüksemburg'u ağırladı. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada konuk ekip, ikinci devrede bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
BULGARİSTAN ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Bulgaristan, 18. dakikada Asen Chandarov'un golüyle 1-0 öne geçti. Dimitar Velkovski'nin asistinde fileleri havalandıran Chandarov, ev sahibi ekibi üstünlüğe taşıdı.
Lüksemburg ise bu gole 37. dakikada Leandro Barreiro ile karşılık verdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.