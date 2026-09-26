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Tarihi galibiyet liderliği getirdi! Geri dönüşle kazandılar

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Bulgaristan ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin öne geçtiği mücadelede Lüksemburg, Leandro Barreiro ve Vincent Thill'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Konuk ekip, turnuvaya 3 puanla başladı.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2026 , 22:45
Tarihi galibiyet liderliği getirdi! Geri dönüşle kazandılar

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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un ilk haftasında Bulgaristan, sahasında Lüksemburg'u ağırladı. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada konuk ekip, ikinci devrede bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

BULGARİSTAN ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Bulgaristan, 18. dakikada Asen Chandarov'un golüyle 1-0 öne geçti. Dimitar Velkovski'nin asistinde fileleri havalandıran Chandarov, ev sahibi ekibi üstünlüğe taşıdı.
Lüksemburg ise bu gole 37. dakikada Leandro Barreiro ile karşılık verdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Lüksemburg Bulgaristan'ı deplasmanda devirdiLüksemburg Bulgaristan'ı deplasmanda devirdi

LÜKSEMBURG GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI

İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Lüksemburg, 65. dakikada Vincent Thill'in golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmedi ve konuk ekip, Bulgaristan deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

LÜKSEMBURG LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Lüksemburg, aldığı galibiyetle UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta 3 puana ulaşarak ilk haftayı lider tamamladı. Grubun diğer karşılaşmasında İzlanda ile Estonya 1-1 berabere kaldı. Böylece iki takım birer puan alırken Bulgaristan ilk haftayı puansız kapattı.

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