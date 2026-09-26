Karşılaşmaya etkili başlayan Bulgaristan , 18. dakikada Asen Chandarov'un golüyle 1-0 öne geçti. Dimitar Velkovski'nin asistinde fileleri havalandıran Chandarov, ev sahibi ekibi üstünlüğe taşıdı. Lüksemburg ise bu gole 37. dakikada Leandro Barreiro ile karşılık verdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Lüksemburg Bulgaristan'ı deplasmanda devirdi

LÜKSEMBURG GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI

İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Lüksemburg, 65. dakikada Vincent Thill'in golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmedi ve konuk ekip, Bulgaristan deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

LÜKSEMBURG LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Lüksemburg, aldığı galibiyetle UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta 3 puana ulaşarak ilk haftayı lider tamamladı. Grubun diğer karşılaşmasında İzlanda ile Estonya 1-1 berabere kaldı. Böylece iki takım birer puan alırken Bulgaristan ilk haftayı puansız kapattı.