Linz Merkez Tren Garı'nda toplanan göstericiler, Filistin halkı için barış, insan onuruna saygı ve adalet talep etti. Futbolun savaş suçlarının üzerini örtmek amacıyla kullanılmaması gerektiğini savunan protestocular, İsrail ile oynanacak karşılaşmaya tepki gösterdi.
Göstericiler, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını ve İsrail'e yönelik silah ticaretinin durdurulmasını istedi. İnsansız hava aracı motorları, ateşli silahlar ve diğer askeri ekipmanların tedarikine son verilmesi de protestocuların talepleri arasında yer aldı.
Avusturya'da İsrail'e tepki gösterildi
FİLİSTİN'İN YANINDA DURDULAR
Avusturya Silahlı Kuvvetlerinin İsrail ile yürüttüğü işbirliğinin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunan göstericiler, Avusturya hükümetini ticari ve askeri ilişkilerini sürdürerek İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmakla suçladı.
LİNZ'DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Avusturya polisi, yüksek riskli olarak değerlendirdiği karşılaşma öncesinde kent genelinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Merkez tren garındaki protestonun yanı sıra Raiffeisen Arena çevresinde de İsrail karşıtı bir gösteri düzenlenmesi planlandı.