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Avusturya'nın maçı öncesi İsrail'e protesto Filistin'e destek: İlişkilerinizi sonlandırın!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Avusturya ile İsrail arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Linz'de protesto gösterisi düzenlendi. Kentin merkez tren garında bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrail'e tepki göstererek Avusturya hükümetine ticari ve askeri ilişkilerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi :24 Eylül 2026 , 21:23 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2026 , 21:27
Avusturya’nın maçı öncesi İsrail’e protesto Filistin’e destek: İlişkilerinizi sonlandırın!

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Linz Merkez Tren Garı'nda toplanan göstericiler, Filistin halkı için barış, insan onuruna saygı ve adalet talep etti. Futbolun savaş suçlarının üzerini örtmek amacıyla kullanılmaması gerektiğini savunan protestocular, İsrail ile oynanacak karşılaşmaya tepki gösterdi.

Göstericiler, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını ve İsrail'e yönelik silah ticaretinin durdurulmasını istedi. İnsansız hava aracı motorları, ateşli silahlar ve diğer askeri ekipmanların tedarikine son verilmesi de protestocuların talepleri arasında yer aldı.

Avusturya'da İsrail'e tepki gösterildiAvusturya'da İsrail'e tepki gösterildi

FİLİSTİN'İN YANINDA DURDULAR

Avusturya Silahlı Kuvvetlerinin İsrail ile yürüttüğü işbirliğinin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunan göstericiler, Avusturya hükümetini ticari ve askeri ilişkilerini sürdürerek İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmakla suçladı.

LİNZ'DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Avusturya polisi, yüksek riskli olarak değerlendirdiği karşılaşma öncesinde kent genelinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Merkez tren garındaki protestonun yanı sıra Raiffeisen Arena çevresinde de İsrail karşıtı bir gösteri düzenlenmesi planlandı.

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