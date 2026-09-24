Linz Merkez Tren Garı'nda toplanan göstericiler, Filistin halkı için barış, insan onuruna saygı ve adalet talep etti. Futbolun savaş suçlarının üzerini örtmek amacıyla kullanılmaması gerektiğini savunan protestocular, İsrail ile oynanacak karşılaşmaya tepki gösterdi.

Göstericiler, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını ve İsrail'e yönelik silah ticaretinin durdurulmasını istedi. İnsansız hava aracı motorları, ateşli silahlar ve diğer askeri ekipmanların tedarikine son verilmesi de protestocuların talepleri arasında yer aldı.