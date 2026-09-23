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Fransa milli maçı öncesinde kötü haber! 2 futbolcu antrenmana katılmadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında karşılaşacağı Fransa mücadelesi öncesinde hazırlıklarına devam etti. Ay-yıldızlılar, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Orkun Kökçü ve Muhammed Şengezer idmana katılmadı.

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Giriş Tarihi :23 Eylül 2026 , 22:46
Fransa milli maçı öncesinde kötü haber! 2 futbolcu antrenmana katılmadı

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas, son vuruş ve taktik çalışmalarının ardından antrenman, çift kale taktik oyunla sona erdi.

ORKUN KÖKÇÜ VE MUHAMMED ŞENGEZER KATILMADI

Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ile hafif sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer antrenmanda yer almadı. Milli takım kampına yeni katılan Mustafa Eskihellaç ise idmana katıldı.

A Milli Takım ilk maçında Fransa ile karşılaşacakA Milli Takım ilk maçında Fransa ile karşılaşacak

MİLLİLER 24 EYLÜL'DE KOCAELİ'YE GİDECEK

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını 24 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

Son antrenmanın ardından kara yoluyla Kocaeli'ye hareket edecek milliler, saat 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli takımdan bir futbolcu ise saat 20.15'te aynı statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

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