Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas, son vuruş ve taktik çalışmalarının ardından antrenman, çift kale taktik oyunla sona erdi.
ORKUN KÖKÇÜ VE MUHAMMED ŞENGEZER KATILMADI
Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ile hafif sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer antrenmanda yer almadı. Milli takım kampına yeni katılan Mustafa Eskihellaç ise idmana katıldı.
A Milli Takım ilk maçında Fransa ile karşılaşacak
MİLLİLER 24 EYLÜL'DE KOCAELİ'YE GİDECEK
Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını 24 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.
Son antrenmanın ardından kara yoluyla Kocaeli'ye hareket edecek milliler, saat 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli takımdan bir futbolcu ise saat 20.15'te aynı statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.