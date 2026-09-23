Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas, son vuruş ve taktik çalışmalarının ardından antrenman, çift kale taktik oyunla sona erdi.

ORKUN KÖKÇÜ VE MUHAMMED ŞENGEZER KATILMADI

Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ile hafif sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer antrenmanda yer almadı. Milli takım kampına yeni katılan Mustafa Eskihellaç ise idmana katıldı.