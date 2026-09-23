CANLI YAYIN
Haberler Uluslar Ligi Haberleri

Cristiano Ronaldo'dan 1000. gol ve 2008 sözleri! Takıntı iddialarına yanıt verdi

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2028 Avrupa Şampiyonası'na katılıp katılmayacağına ilişkin konuşan Ronaldo, kariyerindeki 1000. golünü Portekiz Milli Takımı formasıyla atmak istediğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Eylül 2026 , 20:21
Cristiano Ronaldo’dan 1000. gol ve 2008 sözleri! Takıntı iddialarına yanıt verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, Galler ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında geleceğine ve kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, milli takımı bırakma kararında teknik direktörün tercihinin belirleyici olacağını söyledi.

Cristiano Ronaldo 1000 golü takıntı haline getirmediğini söylediCristiano Ronaldo 1000 golü takıntı haline getirmediğini söyledi

MİLLİ TAKIMI BIRAKMAK İÇİN ŞARTINI AÇIKLADI

2028 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı düşünüp düşünmediği sorulan Ronaldo, "Artık geleceği düşünecek yaşta değilim. Birçoğunuzun benim devam etmemi istemediğini biliyorum. Eğer hoca bana ihtiyaç duymazsa, o gün ayrılabilirim. O zaman geldiğinde Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağım" dedi.

Cristiano Ronaldo Uluslar Ligi'ni kazanmak istediğini açıkladıCristiano Ronaldo Uluslar Ligi'ni kazanmak istediğini açıkladı

1000. GOLÜNÜ PORTEKİZ FORMASIYLA ATMAK İSTİYOR

Kariyerinde 1000 gol barajına ulaşmayı hedefleyen Ronaldo, bu hedefin kendisi için bir takıntı olmadığını vurguladı. Portekizli yıldız, "1000 gol rekorunu kırmak istiyorum ama bunu bir takıntı haline getirmedim. Bu bir hedef. 1000 gol rekoruyla birlikte UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmak istiyorum. 1000. golümü milli takım ile atmayı tercih ederim" diye konuştu.

Türkiyeden sadece 1 isim var! Uluslar Liginin en değerlileri açıklandıTürkiyeden sadece 1 isim var! Uluslar Liginin en değerlileri açıklandı
Türkiye'den sadece 1 isim var! Uluslar Ligi'nin en değerlileri açıklandı