Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo , Galler ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında geleceğine ve kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, milli takımı bırakma kararında teknik direktörün tercihinin belirleyici olacağını söyledi.

2028 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı düşünüp düşünmediği sorulan Ronaldo, "Artık geleceği düşünecek yaşta değilim. Birçoğunuzun benim devam etmemi istemediğini biliyorum. Eğer hoca bana ihtiyaç duymazsa, o gün ayrılabilirim. O zaman geldiğinde Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağım" dedi.

Cristiano Ronaldo Uluslar Ligi'ni kazanmak istediğini açıkladı

1000. GOLÜNÜ PORTEKİZ FORMASIYLA ATMAK İSTİYOR

Kariyerinde 1000 gol barajına ulaşmayı hedefleyen Ronaldo, bu hedefin kendisi için bir takıntı olmadığını vurguladı. Portekizli yıldız, "1000 gol rekorunu kırmak istiyorum ama bunu bir takıntı haline getirmedim. Bu bir hedef. 1000 gol rekoruyla birlikte UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmak istiyorum. 1000. golümü milli takım ile atmayı tercih ederim" diye konuştu.