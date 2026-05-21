Türkiye Kupası’nda 64. final heyecanı! Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak
64. Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Trabzonspor 10. kupasını hedeflerken, Konyaspor ise ikinci kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.
Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı geldi. Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 1962-1963 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyon, bu yıl 64. kez sahibini bulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez 1962-1963 sezonunda düzenlenen kupa organizasyonu, 1980-1981 sezonundan itibaren bir süre Federasyon Kupası adıyla oynandı. Turnuva, 1992-1993 sezonunda yeniden Türkiye Kupası adını aldı. Geçen sezon Gaziantep'te oynanan finalde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.
TRABZONSPOR 18. FİNALİNE ÇIKIYOR
Trabzonspor, Türkiye Kupası tarihinde en fazla final oynayan takımlar arasında yer alıyor. Bordo-mavililer daha önce 17 kez finale yükselirken, bu maçların 9'unda kupayı müzesine götürdü.
Karadeniz ekibi; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarındaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.
Bu sezon kupayı kazanması halinde Trabzonspor, organizasyondaki 10. şampiyonluğunu elde edecek.
KONYASPOR İKİNCİ KUPA PEŞİNDE
Konyaspor ise Türkiye Kupası tarihinde daha önce yalnızca bir kez final oynadı ve o finali kazanmayı başardı. Yeşil-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda RAMS Başakşehir ile oynadığı finalde normal süre ve uzatmaların golsüz sona ermesinin ardından penaltılarda 4-1 üstünlük sağlayarak kupaya uzandı.
Anadolu temsilcisi, Antalya'daki finalde ikinci kez Türkiye Kupası sevinci yaşamayı hedefliyor.
REKOR GALATASARAY'DA
Türkiye Kupası tarihinde en başarılı takım unvanını Galatasaray taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 24 kez finale yükselirken 19 kez kupayı kazandı.
Galatasaray ayrıca kupanın düzenlendiği ilk dört sezonda üst üste şampiyon olarak organizasyon tarihinde ulaşılması zor bir rekora da imza attı. Sarı-kırmızılılar son olarak 2024-2025 sezonunda kupayı müzesine götürdü.
Türkiye Kupası'nı bugüne kadar toplam 16 farklı takım kazanırken, finallerde 24 ayrı ekip mücadele etti. Galatasaray'ın ardından Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe ise 7 şampiyonlukla organizasyon tarihine damga vuran kulüpler arasında yer aldı.