Türkiye Kupası’nda 64. final heyecanı! Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak

Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı geldi. Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 1962-1963 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyon, bu yıl 64. kez sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez 1962-1963 sezonunda düzenlenen kupa organizasyonu, 1980-1981 sezonundan itibaren bir süre Federasyon Kupası adıyla oynandı. Turnuva, 1992-1993 sezonunda yeniden Türkiye Kupası adını aldı. Geçen sezon Gaziantep'te oynanan finalde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.