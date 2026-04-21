Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü oynanacak iki karşılaşma için hakem atamaları duyuruldu. Günün ilk maçında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
SAMSUN'DA KARAOĞLAN GÖREVDE
Saat 18.45'te Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.
DOLMABAHÇE'DE AYDIN DÜDÜK ÇALACAK
Günün ikinci karşılaşmasında Beşiktaş ile Alanyaspor saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadelede düdük Cihan Aydın'da olacak.
Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.
Çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar netleşecek.