CANLI YAYIN
Geri

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Alanyaspor maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Karadeniz derbisinde Atilla Karaoğlan, Dolmabahçe'de ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü oynanacak iki karşılaşma için hakem atamaları duyuruldu. Günün ilk maçında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Samsunspor, yarı final için mücadele edecek.
SAMSUN'DA KARAOĞLAN GÖREVDE

Saat 18.45'te Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Dolmabahçe'de düdük Cihan Aydın'da olacak.
DOLMABAHÇE'DE AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Günün ikinci karşılaşmasında Beşiktaş ile Alanyaspor saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadelede düdük Cihan Aydın'da olacak.

Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.

Çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar netleşecek.

