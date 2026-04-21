Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü oynanacak iki karşılaşma için hakem atamaları duyuruldu. Günün ilk maçında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

SAMSUN'DA KARAOĞLAN GÖREVDE Saat 18.45'te Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.