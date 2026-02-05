Konyaspor - Aliağa Futbol | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı devam ediyor.
Konyaspor evinde Aliağa Futbol ile karşı karşıya geliyor. Yeşil beyazlılar zorlu rakibini yenerek puanını 9'a yükseltmek amacında.
A Spor'da yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
KONYASPOR: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Arif Boşluk, Adama Nagalo, Marko Jevtovic, Jo Jin-Ho, İsmail Esat Buğa, Melih İbrahimoğlu, Tunahan Taşçı, Sander Svendsen, Jackson Muleka
ALİAĞA FUTBOL: Kubilay Anteplioğlu, Oktay Kancı, Kerem Paykoç, Necati Özdemir, Erhan Kartal, Emre Keskin, Ahmet İlhan Özek, Mustafa Saymak, Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet
GOLLER