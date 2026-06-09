Trabzonspor Tsygankov transferinde sona yaklaştı
Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esmeye kararlı olan Trabzonspor, transfer bombasını patlatıyor! Girona'nın Ukraynalı süper sol ayağı Tsygankov bordo-mavili ekibe "evet" derken, kaleyi sağlama almak için de dünya yıldızı Andre Onana'nın kararı bekleniyor.
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- Trabzonspor, Girona forması giyen 27 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusu Viktor Tsygankov transferinde önemli mesafe kat etti.
- Tsygankov'un kulübün birçok şartına evet dediği ve kulüpler arasında son detayların görüşüldüğü öğrenildi.
- Ajax'ın da oyuncuyu istemesine rağmen Trabzonspor'un teklifinin daha cazip olduğu belirtildi.
- Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın transferini bitirmek için harekete geçti.
- Onana'nın geleceğiyle ilgili karar verememesi transferin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.
Süperlig Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında başarı hedefleyen Trabzonspor, Girona formasıyla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Viktor Tsygankov transferinde önemli bir mesafe kat etti.
Oyuncunun kulübe birçok şart için "evet" dediği öğrenilirken, kulüpler arasındaki son detayların görüşüldüğü de gelen haberler arasında. Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın da oyuncuyu istemesine rağmen Ukraynalı yıldız futbolcu için Trabzonspor'un teklifinin çok daha cazip olduğu öğrenildi.
ONANA'NIN KARARI BEKLENİYOR
Trabzonspor, Andre Onana'nın transferini bitirmek için harekete geçti. Ancak Kamerunlu kalecinin geleceğiyle ilgili bir karar verememesi transferin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Trabzonspor