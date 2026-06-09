Trabzonspor Tsygankov transferinde sona yaklaştı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzonspor, Girona forması giyen 27 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusu Viktor Tsygankov transferinde önemli mesafe kat etti.

Tsygankov'un kulübün birçok şartına evet dediği ve kulüpler arasında son detayların görüşüldüğü öğrenildi.

Ajax'ın da oyuncuyu istemesine rağmen Trabzonspor'un teklifinin daha cazip olduğu belirtildi.

Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın transferini bitirmek için harekete geçti.

Onana'nın geleceğiyle ilgili karar verememesi transferin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.

Süperlig Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında başarı hedefleyen Trabzonspor, Girona formasıyla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Viktor Tsygankov transferinde önemli bir mesafe kat etti.