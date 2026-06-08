Trabzonspor'dan Onuachu kararı! 11 milyon euroluk teklife ret

Onuachu taraftarın gözdeleri arasında

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon başında daha önce kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun bonservisini yaklaşık 5,67 milyon euro karşılığında almıştı.

Bordo-mavili ekip, 11 milyon euroluk teklifi kabul etmesi halinde oyuncudan transfer bedelinin yaklaşık iki katı gelir elde edebilecekti. Geride kalan sezonda 36 resmi maçta görev yapan Onuachu, 26 gol ve 2 asistlik performansıyla takımın en etkili isimlerinden biri oldu.

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