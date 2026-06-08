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Trabzonspor'dan Onuachu kararı! 11 milyon euroluk teklife ret

Suudi Arabistan'dan Paul Onuachu için gelen 11 milyon euroluk teklif Trabzonspor yönetiminden geri döndü. Başkan Ertuğrul Doğan, Nijeryalı golcünün takım planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek satışa sıcak bakmadı.

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Trabzonspor'dan Onuachu kararı! 11 milyon euroluk teklife ret
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  • Trabzonspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu için Suudi Arabistan'dan gelen 11 milyon euroluk teklifi reddetti.
  • Başkan Ertuğrul Doğan, teklif edilen rakamın futbolcunun gerçek değerini karşılamadığını belirtti.
  • Trabzonspor, Onuachu'nun bonservisini geçen sezon başında 5,67 milyon euroya satın almıştı.
  • Onuachu, geçen sezon 36 maçta 26 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
  • Trabzonspor yönetimi, sadece olağanüstü yüksek bir teklif gelmesi halinde satış ihtimalini değerlendirebileceğini açıkladı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, takımın yıldız isimlerinden Paul Onuachu için gelen yüksek teklif gündeme geldi.

Suudi Arabistan'dan deneyimli golcüye yapılan 11 milyon euroluk öneri, bordo-mavili yönetim tarafından kabul edilmedi.

Onuachu Trabzonspor'un en golcü futbolcusuOnuachu Trabzonspor'un en golcü futbolcusu
ONUACHU İÇİN AYRILIK KAPISI AÇILMADI

Transfer dönemine Ernest Muçi, Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi hamleleriyle başlayan Trabzonspor'da bu kez gözler Paul Onuachu'ya çevrildi.

Haberlere göre Suudi Arabistan temsilcilerinden biri, Nijeryalı santrfor için 11 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak kulüp yönetimi oyuncunun ayrılığına onay vermedi.

Trabzonspor Onuachu'yu bırakmak istemiyorTrabzonspor Onuachu'yu bırakmak istemiyor
YÖNETİMİN TAVRI NET: SADECE ÇOK YÜKSEK TEKLİF

Başkan Ertuğrul Doğan'ın, teklif edilen rakamın futbolcunun gerçek değerini karşılamadığı görüşünü ilettiği ve Onuachu'nun takımın gelecek planlarında önemli bir rol üstlendiğini ifade ettiği aktarıldı.

Yönetimin yalnızca olağanüstü seviyede bir teklif gelmesi halinde olası bir satış ihtimalini değerlendirebileceği belirtildi.

Onuachu taraftarın gözdeleri arasındaOnuachu taraftarın gözdeleri arasında
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon başında daha önce kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun bonservisini yaklaşık 5,67 milyon euro karşılığında almıştı.

Bordo-mavili ekip, 11 milyon euroluk teklifi kabul etmesi halinde oyuncudan transfer bedelinin yaklaşık iki katı gelir elde edebilecekti. Geride kalan sezonda 36 resmi maçta görev yapan Onuachu, 26 gol ve 2 asistlik performansıyla takımın en etkili isimlerinden biri oldu.

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Trabzonspor'dan Onuachu kararı! 11 milyon euroluk teklife ret-5 Trabzonspor'dan Onuachu kararı! 11 milyon euroluk teklife ret-6 Trabzonspor'dan Onuachu kararı! 11 milyon euroluk teklife ret-7
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