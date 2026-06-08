Trabzonspor bir transferi daha bitirdi: Noah Saviolo'nun maliyeti belli oldu

Oyuncuya 2026/2027 sezonunda 1.35 milyon Euro, 2027/2028'de 1.2 milyon Euro, diğer sezonlarda ise 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Saviolo'nun transfer bedeli olarak Vitoria'ya 8.5 milyon Euro (4 taksit) ödenecek, ayrıca 3 milyon Euro şartlı bonus ve gelecek satıştan %20 pay verilecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."