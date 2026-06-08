Trabzonspor bir transferi daha bitirdi: Noah Saviolo'nun maliyeti belli oldu
Trabzonspor, 22 yaşındaki sol kanat Noah Saviolo’yu kadrosuna dahil etti. Bordo-mavililer, Portekizli yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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- Trabzonspor, Portekiz ekibi Vitoria'dan sol kanat oyuncusu Noah Jose Saviolo'yu 5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
- Saviolo'nun transfer bedeli olarak Vitoria'ya 8.5 milyon Euro (4 taksit) ödenecek, ayrıca 3 milyon Euro şartlı bonus ve gelecek satıştan %20 pay verilecek.
- Oyuncuya 2026/2027 sezonunda 1.35 milyon Euro, 2027/2028'de 1.2 milyon Euro, diğer sezonlarda ise 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek.
- 24 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçen sezon Vitoria formasıyla 36 maçta 2 gol 8 asist performansı sergiledi.
- Anderlecht ve Lille altyapılarında yetişen Saviolo, sol kanatın yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hücum hattına bir takviyede daha bulundu.
Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria'da forma giyen Noah Saviolo'yu renklerine bağladı. Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
36 MAÇTA 2 GOL 8 ASİST
Portekizli sol kanat, geride kalan sezonda Vitoria'da 36 maça çıktı ve 2 gol ile 8 asist üretti. Noah Saviolo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Noah Saviolo, sol kanat bölgesinin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor. Anderlecht altyapısında yetişen Noah Saviolo daha sonra Lille altyapısında da forma giymişti.