Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transferde tarih yazıyor
Muçi ve Cabral’la kulübün en pahalı transfer listesini altüst eden Doğan’ın, “Gerekirse 20 milyon euro veririz” sözlerinin ardından Saviolo ve Tsygankov ile bu rekorun geliştirilmesi bekleniyor.
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- Trabzonspor, transfer piyasasında yaptığı hamlelerle kulüp tarihinin en pahalı 10 transferi listesini yeniden şekillendirdi.
- Ernest Muçi, Beşiktaş'tan 8.5 milyon euro'ya transfer edilerek Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi oldu.
- Benfica'dan 7 milyon euro'ya alınan Lopes Cabral, en pahalı transferler arasında ikinci sırada yer aldı.
- Trabzonspor'un mevcut yönetimi döneminde yapılan transferlerden 4'ü, kulüp tarihinin en maliyetli 10 transferi arasında bulunuyor.
- Trabzonspor, Ukraynalı oyuncu Viktor Tsygankov için Girona'ya 10 milyon euro'luk resmi teklif yaptı.
Trabzonspor, transfer piyasasında adeta gövde gösterisi yapıyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, son dönemde yaptıkları transferlerle, "Trabzonspor Tarihinin En Pahalı 10 Transferi" listesini yeniden şekillendirdi.
MUÇİ ZİRVEYE OTURDU
Bu transfer döneminde Beşiktaş'tan 8.5 milyon euro'ya alınan Ernest Muçi, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak zirveye oturdu. Muçi'yi hemen ardından, Benfica'dan 7 milyon euro'ya transfer edilen Lopes Cabral takip ediyor. Ertuğrul Doğan yönetiminin rekorlar listesindeki ağırlığı sadece Muçi ve Cabral ile sınırlı değil. Daha önce yine bu yönetim tarafından bordo-mavi renklere bağlanan golcü Paul Onuachu (5.7 milyon euro) ve Fildişili genç yetenek Oulai (5.5 milyon euro) de tarihin en pahalı ilk 10 transferi arasında yer alıyor.
RAKAMLAR EL YAKIYOR
Böylece Trabzonspor tarihinin en maliyetli 10 transferinden 4'ü, direkt olarak mevcut yönetim döneminde gerçekleştirilmiş oldu. Trabzonspor'un Saviolo ve Tsygankov için de çift haneli rakamlar ödemesi bekleniyor. Bu ihtimal gerçekleştiği takdirde bu liste yeniden şekillenecek.
FIRTINA'DAN TSYGANKOV BOMBASI
Trabzonspor Ukraynalı kanat oyuncusu için resmi teklifini yaptı. Gözler İspanyol kulübü Girona'nın vereceği karara çevrildi.
Ajax ve Premier Lig kulüplerinin de peşinde olduğu Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov için Trabzonspor, resmi olarak 10 milyon euro'luk teklifini yaptı ve hem oyuncuya, hem de kulübe kısa süre içerisinde karar vermelerini söyledi. Bu gelişme sonrasında önceki gün teknik direktör Fatih Tekke ile bir görüşme gerçekleştiren Tsygankov'un 7 Temmuz'da Ukrayna ile Danimarka arasında oynanacak maç sonrasına kadar kesin yanıt vereceği ifade edildi. Kulüp yetkilileri oyuncu taraflı ciddi bir sorun olmadığını belirtse de kulüpler arasındaki görüşmelerde bir sonraki satıştan pay ve ödeme planı konusunda pazarlıklar devam ediyor.
HABER: YUNUS EMRE SEL