Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transferde tarih yazıyor

Viktor Tsygankov için yoğun çaba harcanıyor

FIRTINA'DAN TSYGANKOV BOMBASI

Trabzonspor Ukraynalı kanat oyuncusu için resmi teklifini yaptı. Gözler İspanyol kulübü Girona'nın vereceği karara çevrildi.

Ajax ve Premier Lig kulüplerinin de peşinde olduğu Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov için Trabzonspor, resmi olarak 10 milyon euro'luk teklifini yaptı ve hem oyuncuya, hem de kulübe kısa süre içerisinde karar vermelerini söyledi. Bu gelişme sonrasında önceki gün teknik direktör Fatih Tekke ile bir görüşme gerçekleştiren Tsygankov'un 7 Temmuz'da Ukrayna ile Danimarka arasında oynanacak maç sonrasına kadar kesin yanıt vereceği ifade edildi. Kulüp yetkilileri oyuncu taraflı ciddi bir sorun olmadığını belirtse de kulüpler arasındaki görüşmelerde bir sonraki satıştan pay ve ödeme planı konusunda pazarlıklar devam ediyor.

HABER: YUNUS EMRE SEL

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Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor