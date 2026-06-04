Trabzonspor Viktor Tsygankov'u bekliyor!

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'un son ve en büyük hedefi Viktor Tsygankov. Haziran ayı yeni başlamışken 7. transferini bitirmek isteyen Karadeniz fırtınası, bu hamleyle birlikte gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor.

Trabzonspor, Viktor Tsygankov transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor'un oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmeler son derece olumlu geçti. 28 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusunun Trabzonspor'un kendisine sunduğu projeden ve gelecek planlamasından fazlasıyla memnun kaldığı öğrenildi. Projeye onay veren Tsygankov'un kulübü Girona ile olan görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor

HABER: YUNUS EMRE SEL

Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor