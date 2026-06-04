Trabzonspor Viktor Tsygankov'u bekliyor!
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov için geri sayıma geçti. Ukraynalı yıldızla yapılan görüşmelerde sunulan projeler ve planlama sürecin hızlanmasında etkili rol oynadı. Kısa süre içinde imzaların atılması hedefleniyor.
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- Trabzonspor, Girona'nın 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov'u transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- Tsygankov, Trabzonspor'un sunduğu proje ve gelecek planlamasından memnun kaldı.
- Trabzonspor yönetimi, oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.
- Bordo-mavili kulüp, Girona ile transfer görüşmelerine devam ediyor.
- Trabzonspor, Haziran ayında 7. transferini tamamlamayı hedefliyor.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'un son ve en büyük hedefi Viktor Tsygankov. Haziran ayı yeni başlamışken 7. transferini bitirmek isteyen Karadeniz fırtınası, bu hamleyle birlikte gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor.
Trabzonspor'un oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmeler son derece olumlu geçti. 28 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusunun Trabzonspor'un kendisine sunduğu projeden ve gelecek planlamasından fazlasıyla memnun kaldığı öğrenildi. Projeye onay veren Tsygankov'un kulübü Girona ile olan görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor
HABER: YUNUS EMRE SEL
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor