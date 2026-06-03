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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral İstanbul'da! 4 yıllık anlaşma

Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında uzun süredir gündeminde bulunan Sidny Cabral transferinde kritik aşamaya geldi. Bordo-mavililerin prensip anlaşmasına vardığı oyuncu İstanbul'a gelirken, sağlık kontrolleri ve resmi imza sürecinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral İstanbul'da! 4 yıllık anlaşma

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sağ bek takviyesi için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir adım attı.

Bordo-mavililerin anlaşma sağladığı Sidny Cabral, transfer işlemlerinin tamamlanması için İstanbul'a geldi. Oyuncunun Türkiye'ye ulaşmasının ardından sağlık kontrollerinden geçeceği, son prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Bordo-mavililerin Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
BENFICA'YA YAKLAŞIK 6 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi, transfer kapsamında Portekiz temsilcisi Benfica'ya yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için Cabral dosyasını öncelikli transfer operasyonlarından biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor, görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlarken transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Sidny Cabral, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldi
4 YILLIK SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Trabzonspor'un 22 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalaması planlanıyor. Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formalarıyla Portekiz Ligi'nde toplam 23 karşılaşmaya çıkan Cabral, 6 gol ve 6 asistlik katkı vererek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Transferin tamamlanması halinde Cabral, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Wagner Pina ile bu kez kulüp düzeyinde aynı takımda forma giyecek. Bordo-mavili ekipte sağlık kontrollerinin ardından sözleşme detaylarının açıklanması ve transferin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral İstanbul'da! 4 yıllık anlaşma-4 Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral İstanbul'da! 4 yıllık anlaşma-5 Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral İstanbul'da! 4 yıllık anlaşma-6
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