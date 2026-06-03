Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sağ bek takviyesi için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir adım attı.

Karadeniz ekibi, transfer kapsamında Portekiz temsilcisi Benfica'ya yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için Cabral dosyasını öncelikli transfer operasyonlarından biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Sidny Cabral, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldi

4 YILLIK SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Trabzonspor'un 22 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalaması planlanıyor. Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formalarıyla Portekiz Ligi'nde toplam 23 karşılaşmaya çıkan Cabral, 6 gol ve 6 asistlik katkı vererek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Transferin tamamlanması halinde Cabral, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Wagner Pina ile bu kez kulüp düzeyinde aynı takımda forma giyecek. Bordo-mavili ekipte sağlık kontrollerinin ardından sözleşme detaylarının açıklanması ve transferin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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