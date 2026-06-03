Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral İstanbul'da! 4 yıllık anlaşma
Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında uzun süredir gündeminde bulunan Sidny Cabral transferinde kritik aşamaya geldi. Bordo-mavililerin prensip anlaşmasına vardığı oyuncu İstanbul'a gelirken, sağlık kontrolleri ve resmi imza sürecinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sağ bek takviyesi için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir adım attı.
Bordo-mavililerin anlaşma sağladığı Sidny Cabral, transfer işlemlerinin tamamlanması için İstanbul'a geldi. Oyuncunun Türkiye'ye ulaşmasının ardından sağlık kontrollerinden geçeceği, son prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
BENFICA'YA YAKLAŞIK 6 MİLYON EURO
Karadeniz ekibi, transfer kapsamında Portekiz temsilcisi Benfica'ya yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için Cabral dosyasını öncelikli transfer operasyonlarından biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor, görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlarken transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
4 YILLIK SÖZLEŞME HAZIRLIĞI
Trabzonspor'un 22 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalaması planlanıyor. Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formalarıyla Portekiz Ligi'nde toplam 23 karşılaşmaya çıkan Cabral, 6 gol ve 6 asistlik katkı vererek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.
Transferin tamamlanması halinde Cabral, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Wagner Pina ile bu kez kulüp düzeyinde aynı takımda forma giyecek. Bordo-mavili ekipte sağlık kontrollerinin ardından sözleşme detaylarının açıklanması ve transferin resmi olarak duyurulması bekleniyor.