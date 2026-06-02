Fırtına’dan çifte transfer bombası: Joker Cabral geliyor, Ahmetcan Kaplan yuvaya dönüyor
Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Trabzonspor, Benfica forması giyen 23 yaşındaki çok yönlü sağ bek Sidny Lopes Cabral ile her konuda anlaşmaya vardı; Bordo-Mavililer resmi imza için oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeye hazırlanırken, Ajax'tan eski yıldızı Ahmetcan Kaplan'ı yuvaya döndürmek için de 4 milyon euro üzerinden kurulan pazarlıklarda son aşamaya geldi.
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- Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral ile anlaşmaya vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirerek resmi sözleşme imzalayacak.
- Cabral, Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek ve bu sezon 28 maçta 6 gol 6 asist yaptı.
- Sidny Lopes Cabral, sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve orta saha mevkilerinde oynayabiliyor.
- Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'tan geri almak için 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya yaklaştı.
Trabzonspor, Benfica'nın ardından Sidny Lopes Cabral ile de anlaşmaya vardı. Bordo- Mavililer, yeni transferi Cabral'ı kısa süre içinde İstanbul'a getirecek ve oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak.
TAM BİR JOKER
Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 23 yaşındaki sağ bek bu sezon 28 maçta 6 gol 6 asistlik skor katkısı sağladı. Öte yandan Sidny Lopes Cabral kariyerinde orta saha sağ, orta saha sol, sol bek, sağ bek, sol kanat ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor.
TAM BİR JOKER
Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 23 yaşındaki sağ bek bu sezon 28 maçta 6 gol 6 asistlik skor katkısı sağladı. Öte yandan Sidny Lopes Cabral kariyerinde orta saha sağ, orta saha sol, sol bek, sağ bek, sol kanat ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor.
AHMETCAN'DA GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Trabzonspor, 2022 yılında 9.5 milyon euro bedelle Ajax'a sattığı eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı yuvaya döndürmek istiyor. Fırtına, Hollanda devi Ajax ile 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden prensip anlaşmasına varmaya oldukça yaklaştı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Trabzonspor