Fırtına’dan çifte transfer bombası: Joker Cabral geliyor, Ahmetcan Kaplan yuvaya dönüyor

Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral ile anlaşmaya vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirerek resmi sözleşme imzalayacak.

Cabral, Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek ve bu sezon 28 maçta 6 gol 6 asist yaptı.