Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Görev tamamlandı sözleriyle gitti
Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, bordo mavili ekipten ayrıldı. Kamerunlu kaleci; "Bu ailede yer almış olmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
- Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça'nın ardından Andre Onana da takımdan ayrıldı.
- Andre Onana, Trabzonspor formasıyla çıktığı 33 maçta 40 gol yerken, 6 maçta kalesini gole kapattı.
- Manchester United ile Andre Onana'nın transferi için görüşmelerin başlaması bekleniyor.
- Onana, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası zaferi ve ligdeki üçüncülüğünde önemli bir rol oynadı.
- Trabzonspor'da transfer dönemi için büyük bir revizyon planlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça'dan sonra Andre Onana da bordo mavili ekibe veda etti.
Trabzonspor'da çıktığı 33 karşılaşmada 40 gol yiyen ve 6 maçta kalesini rakiplere kapatan yıldız file bekçisi için kulübü Manchester United ile görüşmeler devam ediyor.
Onana'nın bu paylaşımı sadece kiralık sözleşmesinin bittiği için paylaştığı yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Ayrıca gelecek tekliflere göre hareket etmesi bekleniyor.
BAŞARININ MİMARLARINDAN
İngiltere'de gösterdiği performans sonrasında istenmeyen adam ilan edilen Andre Onana, Karadeniz temsilcisinde ortaya koyduğu oyunla dikkatleri çekmeyi başardı. Tecrübeli eldiven kazanılan kupada ve ligdeki üçüncülükte çok önemli bir rol oynamayı başardı.