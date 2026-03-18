Trabzonspor'un Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele veren Trabzonspor, 27. haftada Eyüpspor'a konuk oluyor. Bordo mavililer, İstanbul'da kazanarak 3 puanın sahbi olmak ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada maç fazlasıyla da olsa Galatasaray ile arasındaki farkı 4'e indirmek amacında. Teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Eyüpspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor deplasmanında üst üste 5. galibiyetini alarak 148 hafta sonra 5 maçlık galibiyet serisine ulaşmayı hedefliyor.
  • Ligde 57 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor, son 4 maçta Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor'u yenerek galibiyet serisi yakaladı.
  • Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
  • Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez üst üste 5 lig maçını kazanma fırsatı yakalayacak.
  • Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi sarı kart ceza sınırında olup, kart görmeleri halinde Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

EYÜPSPOR:

TRABZONSPOR:Onana, Savic, Nwaiwu, Lovik, Ozan, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Umut, Onuachu

DÜDÜK ÇAKIR'DA

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hem de dikkat çeken galibiyet serisini büyütmeyi amaçlıyor.

SON 4 MAÇTA KAYIP YOK

Ligde 57 puanla 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi, son haftalarda yakaladığı çıkışı Eyüpspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Gaziantep FK deplasmanında 2-1, Fatih Karagümrük ve Kayserispor karşısında 3-1, Çaykur Rizespor karşısında ise 1-0 kazanan Trabzonspor, üst üste 5. galibiyet için sahaya çıkıyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF 5'TE 5

Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında kazanması halinde ligde 148 hafta sonra 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak. Bordo-mavililer, en son şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda üst üste 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı. O dönemde Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, 23 ile 27. haftalar arasında Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor'u mağlup ederek önemli bir seri yakalamıştı.

Bu hafta Eyüpspor karşısında alınacak olası bir galibiyet, Trabzonspor adına yalnızca puan tablosu açısından değil, aynı zamanda son yılların en dikkat çekici serilerinden biri bakımından da büyük anlam taşıyacak. Bordo-mavililer, şampiyonluk sezonundan sonra ilk kez ligde üst üste 5 maçı kazanmanın peşinde olacak.

FATİH TEKKE İLE YENİ BİR EŞİK

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon iki kez üst üste 4 maç kazanma başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, 7 ile 10. haftalar arasında Fatih Karagümrük'ü 4-3, Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek dikkat çeken bir çıkış yakalamıştı. Ancak o seri, Galatasaray deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikle sona ermişti.

Karadeniz temsilcisi, bu kez Eyüpspor engelini aşması halinde Fatih Tekke yönetiminde ilk kez art arda 5 lig maçını kazanmış olacak. Bu tablo, teknik heyet adına da sezonun önemli kilometre taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK SINAV

Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, üst sıralardaki takibini sürdürmek için hata yapmak istemiyor. Bordo-mavililer, Eyüpspor deplasmanında alacağı galibiyetle zirve hattından kopmamayı hedefliyor. Son haftalarda hem skor üretimi hem de savunma direnciyle öne çıkan Karadeniz ekibi, deplasmanda bir kez daha kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor.

Eyüpspor karşılaşması, sadece puan hesabı açısından değil, Trabzonspor'un form durumunu sürdürmesi bakımından da önem taşıyor. Bordo-mavililer, sezonun kritik virajında ritmini kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

KART SINIRINDA 4 İSİM VAR

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi kart sınırındaki oyuncular da dikkat çekiyor. Bordo-mavililerde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Eyüpspor karşısında kart görmeleri halinde, ligin 28. haftasında Papara Park'ta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecekler.

