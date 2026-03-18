DÜDÜK ÇAKIR'DA Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hem de dikkat çeken galibiyet serisini büyütmeyi amaçlıyor.

SON 4 MAÇTA KAYIP YOK Ligde 57 puanla 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi, son haftalarda yakaladığı çıkışı Eyüpspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Gaziantep FK deplasmanında 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor karşısında 3-1, Çaykur Rizespor karşısında ise 1-0 kazanan Trabzonspor, üst üste 5. galibiyet için sahaya çıkıyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF 5'TE 5 Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında kazanması halinde ligde 148 hafta sonra 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak. Bordo-mavililer, en son şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda üst üste 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı. O dönemde Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, 23 ile 27. haftalar arasında Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor'u mağlup ederek önemli bir seri yakalamıştı. Bu hafta Eyüpspor karşısında alınacak olası bir galibiyet, Trabzonspor adına yalnızca puan tablosu açısından değil, aynı zamanda son yılların en dikkat çekici serilerinden biri bakımından da büyük anlam taşıyacak. Bordo-mavililer, şampiyonluk sezonundan sonra ilk kez ligde üst üste 5 maçı kazanmanın peşinde olacak.

FATİH TEKKE İLE YENİ BİR EŞİK Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon iki kez üst üste 4 maç kazanma başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, 7 ile 10. haftalar arasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek dikkat çeken bir çıkış yakalamıştı. Ancak o seri, Galatasaray deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikle sona ermişti. Karadeniz temsilcisi, bu kez Eyüpspor engelini aşması halinde Fatih Tekke yönetiminde ilk kez art arda 5 lig maçını kazanmış olacak. Bu tablo, teknik heyet adına da sezonun önemli kilometre taşlarından biri olarak öne çıkıyor.