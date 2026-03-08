CANLI YAYIN
Trabzonspor'un Kayserispor maçı kadrosu açıklandı! Sakatlara bir yenisi daha eklendi

Trabzonspor’a Benjamin Bouchouari’den kötü haber geldi. Bordo-mavili ekipte Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Faslı orta saha oyuncusunun sağlık durumu netlik kazandı. Yapılan kontrollerin ardından Benjamin Bouchouari’nin sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi. Karadeniz temsilcisinin Kayserispor maçı kadrosu da açıklandı.

Karadeniz temsilcisinde Bouchouari'nin son durumu kulüp açıklamasıyla netleşti. Kupada yaşadığı sakatlığın ardından kontrole alınan Faslı oyuncunun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonrası ciddi bir sorun yaşadığı ortaya çıktı.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Trabzonspor forması giyen Benjamin Bouchouari'nin MR sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan incelemelerde Faslı orta saha oyuncusunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi. Oyuncunun yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibi tarafından tedavi sürecine başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİSPOR MAÇI KADROSUNDA YER ALMADI

Yaşanan sakatlığın ardından Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'un Süper Lig'de bu hafta Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kafilesine alınmadı.

TRABZONSPOR KAFİLESİNDE YER ALAN İSİMLER

Onana, O. Çevikkan, Ahmet Doğan, Batagov, Savic, Chibuike, Taha Emre, Pina, Mustafa, Lovik, Okay, Salih, Oulai, Ozan, O. Çakıroğlu, Nwakaeme, Muci, Zubkov, Augusto, Umut, Onuachu

