Karadeniz temsilcisinde Bouchouari'nin son durumu kulüp açıklamasıyla netleşti. Kupada yaşadığı sakatlığın ardından kontrole alınan Faslı oyuncunun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonrası ciddi bir sorun yaşadığı ortaya çıktı.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Trabzonspor forması giyen Benjamin Bouchouari'nin MR sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan incelemelerde Faslı orta saha oyuncusunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi. Oyuncunun yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibi tarafından tedavi sürecine başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.