Karadeniz temsilcisi 2020-2021 sezonunda 31, 2021-2022'de 42, 2022-2023'te 39, 2023-2024'te 38 ve 2024-2025 sezonunda ise 39 gol atmıştı.

Trabzonspor, ligde 24 hafta sonunda attığı 48 golle son 6 sezonun en golcü performansını yakaladı. Bordo-mavililer en son 2019-2020 sezonunda 24 haftada 57 gol kaydetmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor, bu sezon hücum performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 29 karşılaşmada rakip fileleri 63 kez havalandırdı.



SADECE 3 MAÇTA SUSKUN

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 29 resmi maçın sadece 3'ünde gol atamadı. Bordo-mavililer ligde Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettiği ve Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçların yanı sıra Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

ONUACHU FARKI

Trabzonspor'un hücum gücünde Paul Onuachu'nun performansı öne çıkıyor. Nijeryalı forvet ligde 21 maçta attığı 18 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

Onuachu, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 2 gol kaydetti. Toplamda 24 maçta 20 gole ulaşan golcü oyuncu, bordo-mavililerin golcü sezonunda önemli rol oynadı.