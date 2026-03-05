Kylian Mbappe 23 gol ve 4 asistle ikinci, Erling Haaland 22 gol ve 7 asistle üçüncü sırada bulunuyor.

Daha önce listede 9. sırada yer alan Onuachu, Estoril'in santrforu Yanis Begraoui ve Brentford'un golcüsü Igor Thiago'yu geride bırakarak yükselişini sürdürdü. Trabzonspor'un yıldızı bu performansıyla Feyenoord'un golcüsü Ayase Ueda ile aynı sırayı paylaştı.

Listede zirvede 30 gol ve 5 asistle Harry Kane bulunuyor. İkinci sırada 23 gol ve 4 asistle Kylian Mbappe, üçüncü sırada ise 22 gol ve 7 asistle Erling Haaland yer alıyor. Dördüncü sırada 22 gol ve 5 asistle Luis Suarez, beşinci sırada ise 21 gol ve 4 asistle Vangelis Pavlidis bulunuyor.

Trabzonspor formasıyla gol krallığı yarışında da zirvede olan Paul Onuachu'nun bu yükselişi, Avrupa futbolunda dikkat çekmeye devam ediyor.