Paul Onuachu dünya yıldızlarıyla yarışıyor!

Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu, ortaya koyduğu performansla dünya futbolunda dikkat çeken isimler arasına girmeyi başardı. Nijeryalı santrfor, sezon boyunca sergilediği skor katkısıyla yalnızca Süper Lig’de değil, uluslararası ölçekte de adından söz ettirdi. En iyi 10 lig baz alınarak hazırlanan gol ve asist istatistiğinde Paul Onuachu, toplam katkıda 6. sıraya yükseldi. Bordo-mavili futbolcu bu sezon 21 maçta 18 gol ve 2 asist üreterek önemli bir başarıya imza attı.

  • Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Avrupa'nın en golcü futbolcuları listesinde 9. sıradan 6. sıraya yükseldi.
  • Onuachu, Feyenoord'un golcüsü Ayase Ueda ile aynı sırayı paylaşıyor.
  • Listede Harry Kane 30 gol ve 5 asistle birinci sırada yer alıyor.
  • Kylian Mbappe 23 gol ve 4 asistle ikinci, Erling Haaland 22 gol ve 7 asistle üçüncü sırada bulunuyor.
  • Onuachu, Trabzonspor formasıyla gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

Daha önce listede 9. sırada yer alan Onuachu, Estoril'in santrforu Yanis Begraoui ve Brentford'un golcüsü Igor Thiago'yu geride bırakarak yükselişini sürdürdü. Trabzonspor'un yıldızı bu performansıyla Feyenoord'un golcüsü Ayase Ueda ile aynı sırayı paylaştı.

Paul Onuachu dünya yıldızlarıyla yarışıyor!-2

Listede zirvede 30 gol ve 5 asistle Harry Kane bulunuyor. İkinci sırada 23 gol ve 4 asistle Kylian Mbappe, üçüncü sırada ise 22 gol ve 7 asistle Erling Haaland yer alıyor. Dördüncü sırada 22 gol ve 5 asistle Luis Suarez, beşinci sırada ise 21 gol ve 4 asistle Vangelis Pavlidis bulunuyor.

Trabzonspor formasıyla gol krallığı yarışında da zirvede olan Paul Onuachu'nun bu yükselişi, Avrupa futbolunda dikkat çekmeye devam ediyor.

