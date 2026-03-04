Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzonspor bu sezon 24. hafta itibarıyla 48 golle son beş sezonun en yüksek gol sayısına ulaştı.

Bordo-mavili takım 48 golle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligin en golcü üçüncü takımı oldu.

Paul Onuachu 18 golle hem Trabzonspor'un en golcü ismi hem de Süper Lig gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı.

Ernest Muçi ve Felipe Augusto 10'ar golle Trabzonspor'un gol yükünü paylaşan diğer futbolcular oldu.

Trabzonspor bu sezon kalesinde 28 gol görerek artı 20 averaja ulaştı.

Trabzonspor'un son yıllarda 24'üncü haftalar itibarıyla gol sayıları değişkenlik gösterdi. Bordo-mavililer 2020-21 sezonunda bu hafta itibarıyla 30 gol kaydederken, 2021-22 sezonunda 42 gole ulaştı. Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda 35, 2023-24 sezonunda ise 38 gol kaydetti. Trabzonspor, bu sezon attığı 48 golle söz konusu dönem içinde en üretken hücum performansını sergiledi.

