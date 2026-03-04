CANLI YAYIN
Trabzonspor hücumda da zirveye oynuyor!

Süper Lig’de 24. hafta itibarıyla Trabzonspor, rakip fileleri 48 kez havalandırdı. Bordo-mavililer böylece 2019-20 sezonundan sonra en golcü performansını ortaya koydu. Karadeniz ekibi, 2019-20 sezonunda 24 hafta sonunda 57 gol kaydederken, bu sezon aynı periyotta 48 gole ulaştı.

  • Trabzonspor bu sezon 24. hafta itibarıyla 48 golle son beş sezonun en yüksek gol sayısına ulaştı.
  • Bordo-mavili takım 48 golle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligin en golcü üçüncü takımı oldu.
  • Paul Onuachu 18 golle hem Trabzonspor'un en golcü ismi hem de Süper Lig gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı.
  • Ernest Muçi ve Felipe Augusto 10'ar golle Trabzonspor'un gol yükünü paylaşan diğer futbolcular oldu.
  • Trabzonspor bu sezon kalesinde 28 gol görerek artı 20 averaja ulaştı.

Trabzonspor'un son yıllarda 24'üncü haftalar itibarıyla gol sayıları değişkenlik gösterdi. Bordo-mavililer 2020-21 sezonunda bu hafta itibarıyla 30 gol kaydederken, 2021-22 sezonunda 42 gole ulaştı. Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda 35, 2023-24 sezonunda ise 38 gol kaydetti. Trabzonspor, bu sezon attığı 48 golle söz konusu dönem içinde en üretken hücum performansını sergiledi.

LİGİN EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ TAKIMI

Trabzonspor, attığı 48 golle Süper Lig'de Galatasaray'ın 58 ve Fenerbahçe'nin 54 gollük performansının ardından ligin en golcü üçüncü takımı konumunda yer aldı. Bordo-mavililer, bu süreçte kalesinde 28 gol gördü ve +20 averaja ulaştı.

ONUACHU ZİRVEDE TRABZONSPOR'DA GOL YÜKÜ ONDA

Trabzonspor'da bu sezon gol yükünü Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Felipe Augusto çekiyor. Nijeryalı golcü Onuachu 18 golle takımın en skorer ismi olurken, Ernest Muçi ve Felipe Augusto 10'ar golle katkı verdi.

Süper Lig'de 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Onuachu, 2019-20 sezonunda bordo-mavili formayla krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth'tan sonra bu başarıya ulaşan Trabzonsporlu oyuncu oldu. Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 2 golle birlikte bu sezon toplamda 20 gole ulaştı.

