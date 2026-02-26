Trabzonspor izleme ekibi Güney Amerika kıtasında
Trabzonspor’da son dönemde genç oyuncuların ön plana çıkması, kulübün scouting yapılanmasını yeniden gündemin merkezine taşıdı. Bordo-mavili ekip, yeni sezon planlamasında da bu modeli aktif biçimde kullanmayı sürdürüyor. Hedeflerin başında Güney Amerika geliyor.
Trabzonspor scout ekibinden Eren Mert ile Uğur Uzunali, son dönemde rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Aynı haberlerde ikilinin yaklaşık bir aydır Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da maçlar izlediği, son duraklarının ise tango diyarı olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE'DE DE TARAMA SÜRÜYOR
Ceyhun Aydın da eş zamanlı olarak İzmir, Alanya ve Antalya hattında oyuncu takibini sürdürüyor. Böylece Trabzonspor için hem yurt dışında hem de Türkiye içinde çok yönlü bir scouting çalışması yürütülüyor.