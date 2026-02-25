Trabzonspor'da Zubkov sevinci!

Sezonun ilk bölümünü 4 asistle tamamlayan deneyimli kanat oyuncusu, geçen sezonki asist sayısını yakaladı. Ancak gol üretiminde düşüş yaşadı. Geçtiğimiz sezon 15 maçta 6 gol atan Zubkov, bu sezonun ilk yarısında 17 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

2025–2026 sezonunun ilk yarısında takımın en düzenli forma giyen isimlerinden biri olan 29 yaşındaki oyuncu, 17 maçın tamamında görev aldı. Bu karşılaşmaların 15'ine ilk 11'de başlayan Zubkov, iki mücadelede ise oyuna sonradan dahil oldu.



İKİNCİ YARIDA YÜKSELİŞ SİNYALİ

İkinci devreye etkili bir giriş yapan Ukraynalı futbolcu, Kocaelispor maçında asist yaptı, Kasımpaşa deplasmanında ise golle katkı verdi. Antalyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası üç maç kaçıran Zubkov'un, cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan çalışmada takımla birlikte yer alan Zubkov'un dönüşü teknik heyeti memnun etti. Hücum hattındaki üretkenlikten genel olarak memnun olan teknik ekibin, skor katkısının farklı isimlere de yayılmasını istediği belirtildi.