Trabzonspor’un hücum hattı Avrupa zirvesinde

Trabzonspor'un ileri hattı bu sezon dikkat çekici bir performans sergiliyor. Gaziantep FK karşısında geri düşülen maçta Paul Onuachu (1 gol), Felipe Augusto (1 gol) ve Ernest Muçi (1 asist) galibiyette rol oynadı.

AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Fatih Tekke yönetiminde hücumun değişmez isimleri haline gelen üçlü, toplamda 37 gole ulaştı.

Paul Onuachu 17 gol kaydederken, Felipe Augusto ve Ernest Muçi 10'ar gol attı.

Trabzonspor'un hücum hattı, Avrupa'nın 15 büyük ligi arasında en çok gol atan ikinci üçlü oldu. Bordo-mavililer, yalnızca Bayern Munich'te forma giyen Harry Kane – Luis Díaz – Michael Olise üçlüsünün (51 gol) gerisinde kaldı.