Trabzonspor’un hücum hattı Avrupa zirvesinde
Gaziantep FK maçında geri dönüşe imza atan Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi üçlüsü, Trabzonspor’un hücum gücünü sırtlıyor. Bordo-mavililerin forvet hattı Avrupa’da en çok gol atan ikinci üçlü konumunda yer alıyor.
Trabzonspor'un ileri hattı bu sezon dikkat çekici bir performans sergiliyor. Gaziantep FK karşısında geri düşülen maçta Paul Onuachu (1 gol), Felipe Augusto (1 gol) ve Ernest Muçi (1 asist) galibiyette rol oynadı.
AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA
Fatih Tekke yönetiminde hücumun değişmez isimleri haline gelen üçlü, toplamda 37 gole ulaştı.
Paul Onuachu 17 gol kaydederken, Felipe Augusto ve Ernest Muçi 10'ar gol attı.
Trabzonspor'un hücum hattı, Avrupa'nın 15 büyük ligi arasında en çok gol atan ikinci üçlü oldu. Bordo-mavililer, yalnızca Bayern Munich'te forma giyen Harry Kane – Luis Díaz – Michael Olise üçlüsünün (51 gol) gerisinde kaldı.
DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
Trabzonspor'un hücum performansı; Real Madrid'den Kylian Mbappé – Vinícius Júnior – Jude Bellingham (36), Manchester City'den Erling Haaland – Phil Foden – Tijjani Reijnders (34) ve Barcelona'dan Ferran Torres – Lamine Yamal – Robert Lewandowski (32) üçlülerini geride bıraktı.