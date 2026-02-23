Trabzonspor deplasmanda Fırtına gibi
Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, dış sahadaki performansıyla dikkat çekti. Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek puanını 48'e çıkardı.
DEPLASMANDA DAHA BAŞARILI
Ligde 23 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, dış sahada iç sahaya göre daha fazla puan topladı.
Trabzonspor, sahasında oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan elde etti. Deplasmanda ise 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 26 puan topladı.
Papara Park'ta maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 2,16 puan ortalamasına ulaştı.
GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI
Trabzonspor, bu sezon deplasmanda geçen sezonun toplam puanını şimdiden geçti.
Geçen sezon dış sahadaki 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon 23. hafta sonunda deplasmanda 26 puana ulaştı.
TEKKE DÖNEMİNDE 3 MAĞLUBİYET
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda deplasmanda 18 maça çıktı ve sadece 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu dönemde Fenerbahçe'ye iki kez, Gençlerbirliği'ne ise bir kez yenildi. Tekke yönetiminde deplasmanda 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde edildi.
DEPLASMAN SERİSİ
Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasında Hatayspor maçının ardından göreve gelen Fatih Tekke ile dış sahadaki kötü seriyi sonlandırdı.
Geçen sezon ilk 12 deplasman maçında galibiyet alamayan bordo-mavililer, Tekke yönetimindeki ilk dış saha maçında Başakşehir FK'yi 3-0 mağlup ederek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretini bitirdi.