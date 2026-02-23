Trabzonspor deplasmanda Fırtına gibi

Geçen sezon dış sahadaki 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon 23. hafta sonunda deplasmanda 26 puana ulaştı.

Trabzonspor, sahasında oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan elde etti. Deplasmanda ise 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 26 puan topladı.

Ligde 23 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, dış sahada iç sahaya göre daha fazla puan topladı.



TEKKE DÖNEMİNDE 3 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda deplasmanda 18 maça çıktı ve sadece 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu dönemde Fenerbahçe'ye iki kez, Gençlerbirliği'ne ise bir kez yenildi. Tekke yönetiminde deplasmanda 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde edildi.

DEPLASMAN SERİSİ

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasında Hatayspor maçının ardından göreve gelen Fatih Tekke ile dış sahadaki kötü seriyi sonlandırdı.

Geçen sezon ilk 12 deplasman maçında galibiyet alamayan bordo-mavililer, Tekke yönetimindeki ilk dış saha maçında Başakşehir FK'yi 3-0 mağlup ederek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretini bitirdi.