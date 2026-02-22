Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer hem hedefi doğrultusunda ilerlemek hem de Beşiktaş - Göztepe maçında çıkacak olası beraberlik sonucunda rakipleriyle farkı açmak amacında. Zorlu randevu öncesi teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Gaziantep FK - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
- Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor.
- İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
- Trabzonspor, Gaziantep FK'ya karşı deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
- Bordo-mavililer, rakibi karşısında toplam 27 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.
- Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK:
TRABZONSPOR:Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Pina, Mustafa, Oulai, Tim, Muci, Augusto, Onuachu
14. RANDEVU
Ligde 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 14. kez karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu süreçte 27 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.
İÇ SAHADA TEK PUAN KAYBI BU SEZON
Trabzonspor, Gaziantep FK'ya karşı sahasında oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer iç sahadaki galibiyetlerini şu skorlarla aldı:
2019-2020:4-1
2020-2021: 1-0
2021-2022: 3-0
2022-2023:3-2
2023-2024:4-2
2024-2025: 3-2
Bu sezonun ilk yarısındaki Trabzon'daki maç ise 1-1 sona erdi.
Trabzonspor, söz konusu iç saha maçlarında 19 gol atıp 8 gol yedi.
DEPLASMANDA 6 MAÇ: 2 GALİBİYET, 4 BERABERLİK
Trabzonspor, Gaziantep temsilcisine konuk olduğu 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer deplasmanda 8 gol atarken, 3 gol yedi.