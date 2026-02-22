Trabzonspor yeni Nwakaeme'sini buldu! Transfer için harekete geçildi

Yaz transfer dönemine henüz aylar olmasına rağmen Trabzonspor cephesinde hareketli bir süreç yaşandığı, kulübün hem yurt dışı hem de yerli pazarda temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü. Lille ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Correia'nın transferinin ise mevcut kontratı nedeniyle kolay olmayacağı ifade edildi.

4 GOL, 5 ASİST Bu sezon Lille formasıyla 32 karşılaşmada görev alan Correia'nın 4 gol ve 5 asist ürettiği kaydedildi. Asıl mevkisi sol kanat olan oyuncunun, ihtiyaç halinde sağ kanat ve ofansif orta saha bölgelerinde de kullanılabildiği belirtildi.