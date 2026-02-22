Trabzonspor yeni Nwakaeme'sini buldu! Transfer için harekete geçildi
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Felix Correia hakkında Trabzonspor iddiası gündeme geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, 25 yaşındaki Portekizli sol kanadı transfer listesine aldı.
Yaz transfer dönemine henüz aylar olmasına rağmen Trabzonspor cephesinde hareketli bir süreç yaşandığı, kulübün hem yurt dışı hem de yerli pazarda temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü. Lille ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Correia'nın transferinin ise mevcut kontratı nedeniyle kolay olmayacağı ifade edildi.
4 GOL, 5 ASİST
Bu sezon Lille formasıyla 32 karşılaşmada görev alan Correia'nın 4 gol ve 5 asist ürettiği kaydedildi. Asıl mevkisi sol kanat olan oyuncunun, ihtiyaç halinde sağ kanat ve ofansif orta saha bölgelerinde de kullanılabildiği belirtildi.
ÇOK YÖNLÜ PROFİL
Correia'nın çok yönlü yapısının, hücum hattında alternatifli planlar kurmak isteyen teknik ekipler açısından önemli bir artı sunduğu aktarıldı. 1.78 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 10 milyon euro seviyesinde olduğu öne sürüldü.
Trabzonspor'un yaz döneminde Correia için somut bir adım atıp atmayacağı merak konusu olurken, sürecin Lille'in bonservis beklentisi ve oyuncunun kariyer planlamasına göre şekillenebileceği vurgulandı.