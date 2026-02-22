Paul Onuachu Gaziantep'te de attı: Kralın yükselişi durdurulamıyor
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK’ye konuk olan Trabzonspor’da Paul Onuachu, bir kez daha maçın kırılma anına imza attı. Takımının 1-0 geriden gelip beraberliği sağladıktan sonra öne geçmesini sağlayan Nijeryalı forvet, gol sayısını da yükseltmeyi başardı.
- Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde oynadığı maçta ilk yarıda 1-0 geriye düştükten sonra Felipe Augusto ve Onuachu'nun golleriyle 2-1 öne geçti.
- Onuachu, 27. dakikada attığı golle Süper Lig'deki sezon toplamını 17 gole yükseltti.
- Nijeryalı santrfor, son 9 Süper Lig maçında 10. golünü kaydetti.
- Onuachu, Trabzonspor'daki ilk döneminde attığı 17 gollük sayıya bu sezon yeniden ulaştı.
Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 geriye düşmesine rağmen kısa sürede reaksiyon gösterdi. Felipe Augusto'nun golüyle skoru dengeleyen Trabzonspor, hemen ardından Onuachu'nun 27. dakikadaki golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
SON 9 MAÇTA 10 GOL
Nijeryalı santrfor, bu golle birlikte ligdeki toplam gol sayısını 17'ye yükseltti. Onuachu ayrıca son form grafiğini sürdürerek, son 9 Süper Lig maçında 10. kez fileleri havalandırmış oldu.
İLK DÖNEMİYLE ŞİMDİDEN EŞİTLEDİ
Onuachu, Trabzonspor'daki ilk döneminde ulaştığı 17 gollük sayıya da bu golle birlikte yeniden ulaşmayı başardı. Bordo-mavili ekipte skor yükünü sırtlayan yıldız golcü, performansıyla hücum hattının en güvenilir ismi olmayı sürdürüyor.