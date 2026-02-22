Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI

14. RANDEVU

Ligde 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 14. kez karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu süreçte 27 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.