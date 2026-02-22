Fatih Tekke'den galibiyet açıklaması! "Kabul edilebilir değil"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği mücadelenin ardından konuştu. Tekke, karşılaşmanın zor geçtiğini ancak deplasmanda bu tür şeylerin yaşanabileceğini belirterek; "Sürekli oyuncu değiştirdik. Bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi.
Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Augusto ve Onuachu ile 3 puana uzanan bordo mavililer, 3 puanın sahibi oldu.
Maçın ardından konuşan teknik direktör Fatih Tekke, dikkat çeken ifadeler kullandı.
İŞTE TEKKE'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
"Oyunun ilk bölümünde çok delindik. 2'yi de yiyebilirdik. Bu arada yaptığımız iyi şeyler de var. İlk yarıy golden sonra formasyonu mecbur değiştirdik ve işler normalleşti, arka arkaya 2 gol bulduk. İkinci yarı basit top kayıpları, savunma yapmak zorundaysanız savunma yapacaksınız. Hücumu bitireceksin. Maçları görüyorsunuz. Kolay olmuyor, çok zor geçiyor. Gaziantep deplasmanı zor deplasman. Bazı kırılma anları var, Andre Onana'nın kurtardıkları var, berabere de bitebilirdi, 5 gol de atabilirdik. Oyuncular farkında. Aynı duyguyla oynamadığınızda, işin duygu tarafı önemli, duygu formasyonda, hızda, tekrar etmede önemli.
90 dakika boyunca sağa nasıl önlem alırız diye düşündük. Sürekli oyuncu değiştirdik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İlk 10-15 dakika eleştiriyorum kendimi, kafamızdaki şey oluşmadı, oyuncu bazında oluşmadı. Çok değerli bir 3 puan. İçeride cuma günü maç var, kupa var, her maç zor.
Tim'in sakatlığı var, söylenen kötü değildir umarım. Devam edeceğiz.
Bazı bölümlerde kaliteli işler yaptık. Tepki olarak, oyun olarak son 2 haftadaki oyunumuz, genelin altında kaldı. Deplasmanda gayet doğal. Devam ediyoruz."