Trabzonspor’da Onana’ya destek

Trabzonspor'da kaleci André Onana ile ilgili gelişme yaşandı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda düşüş yaşayan 29 yaşındaki file bekçisi, eleştirilerin odağında yer aldı.

FATİH TEKKE'DEN MORAL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Onana ile bire bir görüşmeler yaptığı öğrenildi. Tekke'nin tecrübeli kaleciye, "Sana güveniyoruz. Bu takımın lider oyuncularındansın. Herkes şanssız dönemlerden geçer. Avrupa'nın en iyilerinden birisin" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SON 7 MAÇTA 13 GOL

Andre Onana, son 7 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Kamerunlu kalecinin performansı son haftalarda tartışma konusu olmuştu.