Trabzonspor’da Onana’ya destek
Son haftalardaki performans düşüşü sonrası eleştirilen Andre Onana’ya teknik heyet ve takım arkadaşlarından destek geldi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin Kamerunlu kaleciyle özel görüşme yaptığı öğrenildi.
Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da kaleci André Onana ile ilgili gelişme yaşandı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda düşüş yaşayan 29 yaşındaki file bekçisi, eleştirilerin odağında yer aldı.
FATİH TEKKE'DEN MORAL
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Onana ile bire bir görüşmeler yaptığı öğrenildi. Tekke'nin tecrübeli kaleciye, "Sana güveniyoruz. Bu takımın lider oyuncularındansın. Herkes şanssız dönemlerden geçer. Avrupa'nın en iyilerinden birisin" ifadelerini kullandığı belirtildi.
SON 7 MAÇTA 13 GOL
Andre Onana, son 7 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Kamerunlu kalecinin performansı son haftalarda tartışma konusu olmuştu.