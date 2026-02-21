Trabzonspor’da Nwakaeme planı
Sezonun ilk yarısında sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme’ye devre arasında farklı bir görev önerilmişti. Tecrübeli oyuncu takımda kaldı ve ikinci yarıda süre almaya başladı.
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile ilgili gelişmeler yaşandı. Sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan 36 yaşındaki futbolcuya devre arasında yabancı kontenjanı planlaması kapsamında futbolcu izleme komitesinde görev alması teklif edilmişti. Planın hayata geçmemesi sonrası Nwakaeme takımda kaldı.
İKİNCİ YARIDA SÜRE ALMAYA BAŞLADI
Deneyimli kanat oyuncusu, ikinci yarıda oynanan 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Nwakaeme son olarak Fenerbahçe karşılaşmasında 20 dakika süre aldı.
GAZİANTEP MAÇI PLANLAMASI
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, oyuncunun fiziksel durumunu kademeli olarak yükselttiği öğrenildi. Nwakaeme'nin Gaziantep karşılaşmasında daha uzun süre sahada kalması planlanıyor.