FIFA’dan Meunier kararı
Thomas Meunier, Lille’e transferi sonrası Trabzonspor’un yaptığı şikayetin FIFA tarafından reddedildiğini açıkladı. Belçikalı futbolcu, sözleşmesindeki serbest kalma maddesini yasal şekilde kullandığını belirtti.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Thomas Meunier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FIFA sürecine ilişkin bilgi verdi.
Meunier, Trabzonspor'dan Lille OSC'ye transferi sırasında sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullandığını ve kulübün bu nedenle kendisini FIFA'ya şikayet ettiğini ifade etti.
FIFA ŞİKAYETİ REDDETTİ
Belçikalı futbolcu, FIFA'nın kararını verdiğini ve Trabzonspor'un şikayetinin reddedildiğini duyurdu. Meunier, transfer sürecinde tüm işlemleri yasalara uygun şekilde gerçekleştirdiğini belirtti.
TRANSFER SÜRECİ
Trabzonspor, 2024 ara transfer döneminde Meunier'i Borussia Dortmund'dan kadrosuna katmıştı. Tecrübeli oyuncu, 2024 yaz transfer döneminde sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak Lille'e imza attı.
Karadeniz ekibi bu transferin ardından FIFA'ya başvuruda bulundu ancak yapılan şikayet reddedildi.
Thomas Meunier, Trabzonspor formasıyla yarım sezonda 19 maça çıktı, 1 gol ve 7 asist kaydetti.