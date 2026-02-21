FIFA’dan Meunier kararı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Thomas Meunier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FIFA sürecine ilişkin bilgi verdi.

Meunier, Trabzonspor'dan Lille OSC'ye transferi sırasında sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullandığını ve kulübün bu nedenle kendisini FIFA'ya şikayet ettiğini ifade etti.

FIFA ŞİKAYETİ REDDETTİ

Belçikalı futbolcu, FIFA'nın kararını verdiğini ve Trabzonspor'un şikayetinin reddedildiğini duyurdu. Meunier, transfer sürecinde tüm işlemleri yasalara uygun şekilde gerçekleştirdiğini belirtti.